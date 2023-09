Die Ultra-Dense Oddball Eksoplaneet Gliese 367 b

Die ontdekking van eksoplanete het ons begrip van die heelal verdiep en ons bestaande teorieë van planetêre vorming uitgedaag. Onder die talle eksoplanete wat gekatalogiseer is, staan ​​Gliese 367 b, ook bekend as Tahay, uit as 'n vreemde bal. Dit word as 'n ultrakort periode (USP) planeet geklassifiseer as gevolg van sy uiters kort wentelperiode van slegs 7.7 uur. Wat Gliese 367 b selfs meer interessant maak, is sy ultra-digte samestelling, met 'n digtheid byna twee keer dié van die Aarde.

Elisa Goffo, die hoofskrywer van 'n onlangse studie wat aan die Universiteit van Turyn gedoen is, vergelyk Gliese 367 b met 'n Aarde-agtige planeet met sy rotsagtige mantel wat weggestroop is. Dit dui daarop dat die planeet hoofsaaklik uit yster bestaan. Die navorsing, getiteld "Maatskappy vir die Ultra-hoë Digtheid, Ultra-kort Periode Sub-Aarde GJ 367 b: Ontdekking van Twee Addisionele Lae-massa Planete op 11.5 en 34 Dae," verfyn nie net die metings van Gliese 367 b se massa en radius, maar openbaar ook die teenwoordigheid van twee broers en susters planete.

Die ontdekking van Gliese 367 b is gemaak met behulp van data van die Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) in 2021. Die onlangse studie het egter die High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS)-spektrograaf by die European Southern Observatory gebruik om meer presiese metings te verkry . Die navorsers het bevind Gliese 367 b het 'n radius van 70 persent van die aarde s'n en 'n massa van 63 persent van die aarde s'n, wat dit twee keer so dig maak as ons planeet.

Die ongewone digtheid van Gliese 367 b dui daarop dat dit waarskynlik die kern van 'n eens groter planeet is, wat sy rotsagtige mantel verloor het deur 'n katastrofiese gebeurtenis of botsings met ander protoplanete tydens sy vorming. Nog 'n moontlikheid is dat Gliese 367 b die oorblyfsel is van 'n gasreus wat naby sy ster gemigreer het, wat daartoe gelei het dat sy atmosfeer weggestroop is.

Die studie het ook die bestaan ​​van twee bykomende planete in die stelsel, Gliese 367 c en d, aan die lig gebring, wat die idee verder ondersteun dat ultrakortperiode-planete dikwels in stelsels met veelvuldige planete voorkom. Hierdie metgeselplanete, hoewel hulle naby die ster wentel soos Gliese 367 b, het laer massas. Die teenwoordigheid van die broers en susterplanete verskaf belangrike leidrade om die vormingsproses van Gliese 367 b te verstaan.

Die navorsing wat deur Goffo en haar kollegas gedoen is, dra by tot ons kennis van eksoplanete en die uiteenlopende reeks planetêre samestellings wat in die heelal voorkom. Die bevindinge van hierdie studie het implikasies vir ons begrip van planetêre vorming en die potensiële vormingscenario's wat aanleiding gegee het tot die ultra-digte vreemde planeet Gliese 367 b.

Bronne:

– “Maatskappy vir die ultrahoë digtheid, ultrakort tydperk sub-aarde GJ 367 b: Ontdekking van twee bykomende laemassa-planete op 11.5 en 34 dae.”

– Elisa Goffo, Universiteit van Turyn