EARTH ontvang baanbrekende diepruimteboodskap via laserkommunikasie

Die aarde het kontak gemaak met diep ruimte in 'n baanbrekende prestasie vir ruimtegebaseerde kommunikasie. NASA se Psyche-ruimtetuig, toegerus met 'n eksperimentele optiese kommunikasiestelsel, het 'n boodskap suksesvol teruggestuur na die aarde vanaf byna 10 miljoen myl weg, wat ongeveer 40 keer die afstand tussen die aarde en die maan is. Hierdie belangrike mylpaal is die verste demonstrasie ooit van optiese kommunikasie.

Die hoofdoel van NASA se Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperiment is om toekomstige ruimtemissies die vermoë te bied om data teen baie hoër tariewe oor te dra. Deur naby-infrarooi lasers te gebruik, beoog DSOC om data-oordragtempo's te bereik wat 10 tot 100 keer groter is as die huidige moderne radiofrekwensiestelsels wat in ruimtetuie gebruik word. Die gebruik van naby-infrarooi lig maak voorsiening vir meer kompakte golwe, wat grondstasies in staat stel om 'n groter volume data te ontvang.

Die suksesvolle toets het behels dat 'n sterrewag 'n laserstraal in die lug uitgestraal het, wat deur die Psyche-ruimtetuig as 'n verwysing ontvang is. Die ruimtetuig het toe sy eie laser terug na die aarde gerig. Die sein, wat bestaan ​​uit deeltjies lig wat fotone genoem word, is deur 'n ontvangende sterrewag in San Diego County gedekodeer. Alhoewel die naby-infrarooi fotone ongeveer 50 sekondes geneem het om van Psyche na die aarde te reis tydens die toets, sal die reis op sy verste afstand na verwagting ongeveer 20 minute neem.

Hierdie deurbraak in laserkommunikasie open nuwe moontlikhede vir toekomstige ruimtesendings. Dit kan ruimtetuie in staat stel om beelde van hoë gehalte oor te dra en moontlik selfs video in reële tyd uit diep ruimte te stroom. Die visie van NASA sluit in die gebruik van optiese kommunikasie om ruimtevaarders op Mars die vermoë te bied om via video te kommunikeer. Die sukses van DSOC baan die weg vir 'n meer dataryke toekoms in ruimteverkenning.

Vrae:

V: Wat is die hoofdoelwit van NASA se DSOC-eksperiment?

A: Die hoofdoelwit is om toekomstige NASA-sendings te voorsien van die gereedskap om data teen baie hoër tariewe oor te dra.

V: Hoe fasiliteer naby-infrarooi lig hoër data-oordragtempo's?

A: Naby-infrarooi lig laat toe dat data in stywer golwe gepak word, wat grondstasies in staat stel om meer data te ontvang.

V: Wat was die betekenis van die onlangse toets?

A: Die onlangse toets was die eerste keer dat optiese kommunikasie anderkant die maan gedemonstreer is.

V: Wat is die potensiële toepassings van hierdie deurbraak tegnologie?

A: Hierdie deurbraak kan die oordrag van beelde van hoër gehalte en selfs intydse video uit die diep ruimte moontlik maak.