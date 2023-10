Nuwe Discovery daag die begrip van Pulsars uit

’n Onlangse studie wat in die joernaal Nature Astronomy gepubliseer is, het wetenskaplikes laat kopkrap. Navorsers het waargeneem dat 'n dooie ster bekend as die Vela-pulsar 'n ontploffing van energie uitstraal wat so kragtig is dat hulle dit nie kan verklaar nie. Hierdie onverwagte ontdekking daag bestaande kennis van pulsars uit en vereis 'n herbesinning van hoe hierdie natuurlike versnellers werk.

'n Pulsar is 'n tipe neutronster wat gevorm word uit die oorblyfsels van 'n dooie ster wat in 'n supernova ontplof het. Ten spyte daarvan dat dit net 12 myl in deursnee is, kan pulsars teen ongelooflike tempo draai en strale elektromagnetiese straling uitstuur wat op Aarde sigbaar is. Dit is veral bekend dat die Vela-pulsar hoë-energie gammastrale uitstraal.

In hierdie nuwe studie is waargeneem dat die Vela-pulsar teen 'n yslike 20 triljoen elektronvolt uitstraal, die hoogste energie wat ooit van 'n pulsar opgespoor is. Dit is aansienlik hoër as die tipiese energie wat deur pulsars vrygestel word, wat minder as 10 miljard elektronvolt is. Die enigste ander pulsar waarvan bekend is dat dit naby Vela se energievlak gekom het, is die Krappulsar, wat meer as 6,000 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is.

Wetenskaplikes sukkel om te verstaan ​​hoe die Vela-pulsar so 'n hoë-energie-emissie geproduseer het. Dit daag die tradisionele teorie uit dat bestraling van 'n pulsar deur vinnige elektrone in sy magnetosfeer geskep word. Die navorsers stel voor dat die deeltjies van Vela uit die magnetiese membraan gedryf word of dat soortgelyke magnetiese velde buite die tipiese versnellingsgebiede bestaan.

Hierdie ontdekking werp nie net lig op die gedrag van pulsars nie, maar het ook implikasies om te verstaan ​​wat met 'n ster gebeur nadat dit sterf. Die bevindinge kan help om ons begrip van ander gemagnetiseerde voorwerpe soos swartgat-magnetosfere te verdiep.

Verdere ondersoeke word beplan om vas te stel of Vela in staat is om selfs hoër energie-emissies te produseer en om soortgelyke gammastrale rondom ander pulsars in die sterrestelsel te soek.

Bronne:

– NASA

– space.com