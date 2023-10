Aarde getref deur onverklaarde ontploffing van Dead Star, wetenskaplikes geïntrigeerd

Wetenskaplikes het 'n sarsie gammastrale waargeneem wat afkomstig is van 'n dooie ster, bekend as 'n pulsar, wat so energiek is dat dit nie verklaar kan word nie. Die uitbarsting is die mees hoë-energie van sy soort wat nog ooit gesien is, gelykstaande aan ongeveer tien biljoen keer die energie van sigbare lig of 20 tera-elektronvolts. Die navorsers agter die deurbraak sê dat hierdie ontdekking 'n herbesinning verg oor hoe hierdie natuurlike versnellers, pulsars, werk.

Pulsars word gevorm wanneer 'n ster in 'n supernova ontplof en 'n piepklein, dooie sterretjie agterlaat. Hierdie dooie sterre, ook genoem neutronsterre, is ongelooflik dig en bestaan ​​feitlik geheel en al uit neutrone. Hulle spin uiters vinnig en het 'n kragtige magnetiese veld. Terwyl hulle draai, straal pulsars strale van elektromagnetiese straling uit, soortgelyk aan 'n kosmiese vuurtoring.

Die bestraling van pulsars is vermoedelik die resultaat van vinnige elektrone wat geproduseer en uitgestraal word deur die pulsar se magnetosfeer, wat bestaan ​​uit plasma en elektromagnetiese velde wat die ster omring. Wetenskaplikes het die bestraling van pulsars bestudeer om hul vorming beter te verstaan.

In hierdie geval het navorsers 'n uitbarsting van bestraling van die Vela-pulsar opgespoor met selfs hoër energiekomponente as wat voorheen waargeneem is. Die bestraling het 20 tera-elektronvolt bereik, wat ongeveer 200 keer meer energiek is as enige straling wat voorheen van hierdie voorwerp opgespoor is. Dit daag bestaande kennis van pulsars uit en vereis 'n herbesinning van hoe hierdie natuurlike versnellers funksioneer.

Wetenskaplikes is hoopvol dat deur kragtiger energie-uitbarstings van pulsars te bestudeer, hulle 'n beter begrip van hierdie fassinerende hemelse voorwerpe sal kan kry. Die ontdekking van hierdie onverklaarbare uitbarsting van 'n dooie ster open nuwe weë vir navorsing en kan waardevolle insigte verskaf oor die meganismes agter die uiterste energie-emissies van pulsars.

