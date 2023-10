Boomringe toon bewyse van uiterste sonstorm wat die beskawing vandag kan verwoes

Wetenskaplikes het bewyse ontdek van 'n uiterste sonstorm wat ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het, volgens 'n ontleding van antieke boomringe wat in die Franse Alpe gevind is. Die styging in radiokoolstofvlakke wat in die boomringe gevind is, dui daarop dat dit die grootste sonstorm was wat nog ooit deur wetenskaplikes aangeteken is.

As 'n soortgelyke gebeurtenis vandag sou plaasvind, kan dit katastrofiese gevolge vir die menslike beskawing hê. Die kragnetwerk kan maande lank vanlyn geslaan word, wat wydverspreide stroomonderbrekings veroorsaak en ons infrastruktuur verlam. Kommunikasiestelsels, soos satelliete, kan permanent beskadig word, wat hulle onbruikbaar laat. Ruimtevaarders sal ook ernstige bestralingsrisiko's in die gesig staar.

Hierdie ontdekking dien as 'n waarskuwing vir die toekoms en beklemtoon die potensiële impak van uiterste sonstorms op Aarde. Om onsself teen soortgelyke gebeurtenisse te beskerm, is verdere navorsing nodig om te verstaan ​​hoe en hoekom dit plaasvind. Wetenskaplikes het reeds nege uiterste sonstorms geïdentifiseer, insluitend dié wat in 993 nC en 774 nC plaasgevind het. Die nuut ontdekte storm was egter twee keer so kragtig as dié.

Om hierdie sonstorms te bestudeer is uitdagend aangesien hulle slegs indirek verstaan ​​kan word. Direkte instrumentele metings van sonaktiwiteit was eers sedert die 17de eeu moontlik. Radiokoolstofmetings verkry vanaf boomringe en poolyskerne verskaf die beste insigte in die gedrag van die Son in die verre verlede.

Die bekendste sonstorm wat deur wetenskaplikes waargeneem is, is die Carrington-gebeurtenis in 1859. Die nuut ontdekte storm en ander Miayake-gebeurtenisse sou egter aansienlik kragtiger gewees het. Die Miayake-gebeurtenisse is geïdentifiseer deur gefossileerde antieke bome te ontleed en die radiokoolstof wat daarin teenwoordig is, te bestudeer.

Hierdie navorsing beklemtoon die dringendheid van die ontwikkeling van strategieë om ons infrastruktuur en tegnologie te beskerm teen die verwoestende gevolge van uiterste sonstorms. Deur die gedrag van die Son en sy potensiaal vir hierdie gebeurtenisse te verstaan, kan ons stappe doen om die risiko's wat dit vir ons moderne lewenswyse inhou te verminder.

Bronne:

