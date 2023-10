Antieke boomringe openbaar verwoestende sonstorm wat die beskawing vandag kan beïnvloed

Boomringe wat in die Franse Alpe gevind is, het bewys gelewer van 'n uiterste sonstorm wat verwoestende gevolge vir die menslike beskawing kan hê as dit vandag sou voorkom. Wetenskaplikes het 'n beduidende styging in radiokoolstofvlakke in die boomringe ontdek, wat 14,300 XNUMX jaar terug dateer, wat die voorkoms van 'n massiewe sonstorm aangedui het - die grootste wat nog ooit aangeteken is.

Die potensiële impak van 'n soortgelyke gebeurtenis vandag is kommerwekkend. So ’n sonstorm kan die kragnetwerk maande lank ontwrig en aansienlike skade aan ons kommunikasie-infrastruktuur aanrig. In 'n studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Leeds gedoen is, dien die uiterste aard van hierdie antieke gebeurtenis as 'n waarskuwing vir die toekoms. Tim Heaton, ’n professor in toegepaste statistiek, het beklemtoon dat die transformators in ons elektrisiteitsnetwerke permanent beskadig kan word, wat wydverspreide verduistering tot gevolg kan hê. Daarbenewens sal satelliete wat noodsaaklik is vir navigasie en telekommunikasie die risiko loop om onherstelbare skade te berokken, en ruimtevaarders sal ernstige stralingsrisiko's in die gesig staar.

Om die beskerming van ons wêreld teen soortgelyke gebeurtenisse te verseker, is verdere navorsing nodig. Alhoewel wetenskaplikes nege uiterste sonstorms, bekend as Miayake Events, binne die afgelope 15,000 XNUMX jaar geïdentifiseer het, bly die presiese oorsake en meganismes agter hierdie gebeure onduidelik. Hierdie gebeurtenisse kan slegs indirek bestudeer word, wat dit uitdagend maak om hul voorkoms te voorspel of hul aard te verstaan.

Direkte instrumentele metings van sonaktiwiteit was eers sedert die 17de eeu moontlik. Die gebruik van radiokoolstofmetings vanaf boomringe, in samewerking met berilliumdata van poolyskerne, bied die doeltreffendste manier om songedrag deur die geskiedenis heen te verstaan. Volgens Edouard Bard, professor in klimaat en oseaan-evolusie aan die Collège de France en CEREGE, bied hierdie langtermynrekords waardevolle insigte in die Son se gedrag in die verlede.

Die omvang van die nuut ontdekte sonstorm, soortgelyk aan die Miayake-gebeure, is na raming twee keer so kragtig as dié wat in 993 nC en 774 nC plaasgevind het. Die intensiteit van hierdie gebeure is bepaal deur radiokoolstof van antieke boomfossiele te ontleed, wat 'n blik op die verlede bied.

Gepubliseer in The Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, beklemtoon hierdie navorsing die dringendheid van die ontwikkeling van strategieë om ons beskawing te beskerm teen die potensieel katastrofiese gevolge van sonstorms.

Bronne:

– Die Royal Society se Filosofiese Transaksies A: Wiskundige, Fisiese en Ingenieurswetenskappe