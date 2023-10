Onlangse studie onthul dat die aarde eens uiterste sonstorm ervaar het, wat wetenskaplikes gewaarsku het oor potensiële verwoesting vandag

’n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes gedoen is, dui daarop dat die aarde eens deur ’n uiterste sonstorm getref is wat katastrofiese uitwerking op die menslike beskawing sou hê as dit in moderne tye sou gebeur. Antieke boomringe wat in die Franse Alpe gevind is, het bewys gelewer van 'n beduidende styging in radiokoolstofvlakke sowat 14,300 XNUMX jaar gelede, wat dui op die voorkoms van 'n massiewe sonstorm, die grootste wat nog ooit deur wetenskaplikes opgespoor is.

As 'n soortgelyke gebeurtenis vandag sou plaasvind, kan die impak daarvan verwoestend wees. Daar is gewaarsku dat die kragnetwerk vir maande vanlyn geslaan kan word, wat wydverspreide stroomonderbrekings en ernstige skade aan kommunikasie-infrastruktuur kan veroorsaak. Daarbenewens kan satelliete wat noodsaaklik is vir navigasie en telekommunikasie onbruikbaar word, terwyl ruimtevaarders ernstige stralingsrisiko's in die gesig staar. Die studie se navorsers beklemtoon die dringendheid van voorbereiding vir sulke uiterste sonstorms.

Wetenskaplikes het reeds nege uiterste sonstorms, waarna verwys word as Miayake Events, geïdentifiseer wat oor die afgelope 15,000 993 jaar plaasgevind het. Die mees onlangse gebeure het in 774 nC en XNUMX nC plaasgevind, terwyl die nuut ontdekte antieke storm twee keer so kragtig soos hierdie was. Om hierdie gebeure te verstaan ​​bly egter uitdagend, aangesien dit slegs indirek bestudeer kan word.

Volgens Edouard Bard, professor in klimaat en oseaan-evolusie aan die Collège de France en CEREGE, is die studie van sonaktiwiteit hoofsaaklik afhanklik van indirekte metings. Hy merk op dat hoewel instrumentele opnames van sonaktiwiteit sedert die 17de eeu beskikbaar is, dit 'n onvolledige begrip van die Son se gedrag verskaf. Die kombinasie van radiokoolstofdata van boomringe en berilliumdata van poolyskerne bied die beste manier om die Son se langtermynpatrone te verstaan.

Die grootste sonstorm wat tot dusver waargeneem en bestudeer is, het in 1859 plaasgevind en staan ​​bekend as die Carrington Event. Hierdie gebeurtenis het aansienlike ontwrigtings veroorsaak, insluitend die vernietiging van telegraafmasjiene en 'n buitengewone helder aurora wat voëls laat gedra het asof dit oggend was. Die nuut ontdekte antieke storm sou selfs kragtiger gewees het as die Carrington Event.

Verdere navorsing is nodig om die voorkoms en voorspelbaarheid van uiterste sonstorms beter te begryp. Wetenskaplikes dring aan op voortgesette pogings om die wêreld teen soortgelyke gebeure in die toekoms te beskerm.

