Sien die Internasionale Ruimtestasie en verken die naghemel

As jy 'n vroeë opstander is of jou Saterdag vroeg op die pad bevind, neem 'n oomblik om op te kyk na die suidwestelike lug omstreeks 6:15. Jy sal getrakteer word op 'n helder voorkoms van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) terwyl dit die lug deurkruis. Oor net meer as drie minute sal dit amper bokant klim voordat dit na die oostelike horison afsak en uitkwyn.

Hierdie spesifieke waarneming van die ISS sal ongelooflik helder wees, wat dit die mees prominente voorwerp in die lug maak. Soos dit egter die oostelike horison nader, sal dit deur Venus, ons susterplaneet, uitgestraal word. Venus staan ​​vroeg op en skyn helder voor die son oorneem. Hou dit dop en jy sal dit dalk selfs ná sonop kan sien. Trouens, Venus en die maan is die enigste gereelde hemelse voorwerpe wat gedurende dagligure gesien kan word.

Van die maan gepraat, op die 24ste sal dit homself langs die planeet Saturnus posisioneer. Met die maan in sy gibbous toestand, ongeveer driekwart vol, sal dit op pad wees om teen die 29ste vol te word.

Hierdie tyd is perfek om twee van ons naaste dwergsterrestelsels waar te neem. Op 'n helder nag in die middel van die maand, gaan na 'n donker plek en gee jou oë vyf minute om aan te pas. Sonder enige inmenging van die maan, sal jy die klein en groot Magellaanse wolke in die suidelike lug kan sien. Die klein Magellaanse wolk (SMC) is net suidwes van die helder ster Achernar en verskyn as 'n klein tros lig. Ten spyte van sy oënskynlik onbeduidende voorkoms, strek dit eintlik oor meer as 18,000 XNUMX ligjare en bevat dit etlike honderd miljoen sterre.

Die groot Magellaanse wolk (LMC) is geleë net bokant die ster Canopus, naby die suidelike horison. Dit is beide groter en nader aan ons as sy kleiner eweknie, wat oor ongeveer 32,000 20 ligjare strek en ongeveer 2.4 miljard sterre insluit. Daar word ook voorspel dat die LMC oor ongeveer XNUMX miljard jaar met ons Melkweg-sterrestelsel sal saamsmelt.

So volgende keer as jy vroeg op is of jouself in 'n donker plek bevind, neem 'n oomblik om die wonders van die naghemel te waardeer. Sien die ISS, volg Venus en verken die skoonheid van die Magellaanse wolke en ons eie Melkweg-sterrestelsel.

