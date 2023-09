Die ontwikkeling van die mondmikrobioom by babas: begrip van die faktore wat vroeë mondgesondheid vorm

'n Onlangse resensie wat in die joernaal Frontiers in Microbiology gepubliseer is, ondersoek die ontwikkeling van die orale mikrobioom by babas en die verskillende faktore wat die samestelling daarvan beïnvloed. Die mondelinge mikrobioom verwys na die gemeenskap van mikroörganismes wat in die mond voorkom, insluitend die tong, tande, tandvleis en mangels. Hierdie diverse ekosisteem van bakterieë, swamme, archaea en protosoë speel 'n deurslaggewende rol in die handhawing van mondelinge en algehele gesondheid.

Die studie beklemtoon die beperkte navorsing wat gedoen is oor die ontwikkeling van die orale mikrobioom in vergelyking met die dermmikrobioom. Om die mondelinge mikrobioom te verstaan ​​is egter van kardinale belang, aangesien dit implikasies vir die kind se welstand gedurende hul lewe inhou.

Die ontwikkeling van die mondmikrobioom begin voor geboorte, met bakterieë soos Staphylococcus epidermidis wat die mondholte koloniseer. Die mondelinge mikrobioom is egter hoogs dinamies en ondergaan aansienlike veranderinge gedurende die vroeë lewe. Teen die tyd dat 'n baba een maand oud is, het die aanvanklike bakterieë meestal verdwyn, vervang deur ander genera soos Gemella en Haemophilus.

Baba dieet speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van die orale mikrobioom. Babas wat borsvoed het, het verskillende mikrobiome in vergelyking met babas wat met formule gevoer word. Borsmelk bevat verskeie komponente, insluitend mikrobes, menslike melk-oligosakkariede (HMO's), kortkettingvetsure (SCFA's) en antimikrobiese proteïene. Hierdie komponente dra by tot die ontwikkeling en beskerming van die orale mikrobioom.

Tandekry en die opkoms van primêre tande beïnvloed ook die ontwikkeling van die orale mikrobioom. Soos die baba groei en hul tande begin verskyn, koloniseer nuwe bakterieë die mond. Daar is 'n komplekse verband tussen tandbederf en die orale mikrobioom, met elkeen wat die ander beïnvloed.

Daarbenewens kan faktore soos respiratoriese gesondheid en antibiotikagebruik die orale mikrobioom beïnvloed. Bakterieë uit die asemhalingskanaal kan na die mond beweeg, wat moontlik respiratoriese infeksies kan veroorsaak. Antibiotika, hoewel dit in sommige gevalle nodig is, kan die mondelinge mikrobioom ontwrig, wat lei tot langtermyn-effekte op mondgesondheid.

Die oorsig beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing op hierdie gebied, veral longitudinale studies wat voeding, tandekry en gesondheidsdata oor die kinderjare volg. Gevorderde volgordebepalingstegnieke is ook nodig om te onderskei tussen verskillende spesies Streptococcus en hul uitwerking op menslike gesondheid. Om die vorming van die orale mikrobioom te verstaan, sal die ontwikkeling van strategieë moontlik maak om lewenslange mondelinge en sistemiese gesondheid te ondersteun.

