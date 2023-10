Buitengewone vroeë Kambriese mikrofossiele bied nuwe insigte in sikloneurale

'n Internasionale navorsingspan onder leiding van prof. Zhang Huaqiao het 'n opwindende ontdekking op die gebied van paleontologie gemaak. Hulle het buitengewone vroeë Kambriese mikrofossiele ontdek wat die introverte bespiering van sikloneurale, 'n groep diere, insluitend rondewurms, perdehaarwurms, modderdrake en vele ander, bewaar. Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die vroeë evolusie van sikloneurale, wat nou verwant is aan geleedpotiges, die suksesvolste diere op aarde.

Die studie, gepubliseer in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, beklemtoon die belangrikheid van hierdie mikrofossiele om die funksionele morfologie en evolusionêre betekenis van vroeë Kambriese organismes te verstaan. Die fossiele, wat in die Kuanchuanpu-formasie van China gevind is, is besonder goed bewaar en lewer bewyse van die bespiering van hierdie antieke diere.

Die navorsers beskryf drie gefosfatiseerde monsters, met veral een (NIGP179459) wat beter bewaar word. Hierdie monster bestaan ​​uit vyf onderling verbinde ringe, sowel as radiale en longitudinale strukture. Die ringe en strukture word geïnterpreteer as gefossileerde spiere, wat verskillende groepe spiere soos sirkel- en longitudinale spiere verteenwoordig.

Op grond van hul rangskikking en tekstuur stel die navorsers voor dat hierdie mikrofossiele aan die priapulans, 'n groep mariene wurms, behoort. Die teenwoordigheid van 'n gespierde rooster dui op 'n ooreenkoms met priapulans, terwyl die heksadiale simmetrie vergelykbaar is met scalidophorane.

In die algemeen bied hierdie buitengewone mikrofossiele waardevolle insigte in die anatomie en evolusionêre verhoudings van vroeë Kambriese sikloneurale. Hulle dra by tot ons begrip van die diversiteit en kompleksiteit van antieke organismes en werp lig op die oorsprong van geleedpotiges en ander suksesvolle dieregroepe.

Bronne:

– Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences