Nuwe draagbare oordopjes toegerus met biosensors monitor breinaktiwiteit en gesondheid

Oorknoppies is ontwikkel met ingeboude biosensors wat deurlopend breinaktiwiteit en vlakke van laktaat in sweet kan meet. Hierdie innoverende tegnologie, ontwikkel deur ingenieurs by die Sentrum vir Drabare Sensors by die UC San Diego Jacobs Skool vir Ingenieurswese, bied potensiële toepassings in die opsporing en monitering van neurogeneratiewe siektes en langtermyn gesondheidsmonitering.

Die sensors op die oordopjes stuur data draadloos na 'n slimfoon of skootrekenaar vir ontleding en vertoon. Hierdie vooruitgang baan die weg vir toekomstige draagbare sensors en mobiele toestelle om breinaktiwiteit en verskeie gesondheidsverwante metaboliete deur die dag naatloos op te spoor.

Die kombinasie van brein- en liggaamseine in 'n kompakte platform verteenwoordig 'n beduidende deurbraak in in-oor-waarnemingstegnologie. Hierdie sensors het 'n kleiner vormfaktor, is minder opdringerig en gemakliker om te dra in vergelyking met bestaande elektro-enkefalogram (EEG) headsets of kommersiële bloedlaktaatmeters, terwyl hulle soortgelyke werkverrigting bied.

Deur elektro-enfalografie (EEG) data, wat elektriese aktiwiteit in die brein meet, en laktaatmetings van sweet te integreer, kan individue oefeninspanning, stresvlakke, fokus monitor en selfs sekere aanvalle, insluitend epileptiese aanvalle, diagnoseer.

Die innoverende ontwerp van die oorsensors behels twee tipes sensors wat gedruk is op 'n buigsame polimeersubstraat wat om die oordopjes geheg is. Een sensor vang elektrodermale aktiwiteit en EEG-seine vas om breintoestandverwante seine op te spoor, terwyl die ander sensor metaboliete, soos laktaat, in sweet ontleed. Die sensors is bedek met 'n hidrogel wat sweetversameling verbeter en aanpas met die beweging van die oordopjes.

Om optimale werkverrigting te verseker, het die navorsers die sensors strategies binne die oorkanaal geplaas, wat oorspraak tot die minimum beperk en die sein-tot-geraas-verhouding maksimeer. Hulle het ook deeglike valideringstoetse uitgevoer om elektrodeprestasie, breinseinpatrone, laktaatsensorsensitiwiteit en die stabiliteit van die geïntegreerde skandeerders te bepaal.

Terwyl die huidige laktaatsensors vereis dat gebruikers aan strawwe oefening deelneem om sweet te genereer, is toekomstige verbeterings daarop gemik om hierdie vereiste uit te skakel. Die navorsers beoog ook om die vermoëns van hierdie sensors uit te brei om bykomende vitale tekens soos suurstofversadiging en glukosevlakke te meet.

Hierdie oordopjes met biosensors bied nie net 'n belowende weg vir neurobeelding en langtermyngesondheidsmonitering nie, maar kan ook ouditiewe neuroterugvoer rewolusie as 'n nuwe terapeutiese benadering vir neurologiese afwykings soos tinnitus.

FAQ

Wat meet die oordopjes wat met biosensors toegerus is?

Die oordopjes toegerus met biosensors meet breinaktiwiteit en vlakke van laktaat in sweet.

Hoe stuur die oordopjes data oor?

Die oordopjes stuur data draadloos na 'n slimfoon of skootrekenaar vir ontleding en vertoon.

Wat is die potensiële toepassings van hierdie tegnologie?

Hierdie tegnologie het potensiële toepassings in die opsporing en monitering van neurogeneratiewe siektes en langtermyn gesondheidsmonitering.

Watter sensors is in die oordopjes geïntegreer?

Die oordopjes het twee soorte sensors: een vang elektrodermale aktiwiteit en EEG-seine vas, terwyl die ander metaboliete in sweet ontleed.

Kan hierdie sensors aanvalle diagnoseer?

Ja, die sensors kan gebruik word om verskeie aanvalle te diagnoseer, insluitend epileptiese aanvalle.

Is daar enige planne om die ontwerp te verbeter?

Ja, die navorsers beplan om die behoefte aan strawwe oefening uit te skakel om sweet vir laktaatanalise te genereer en die moontlikheid te ondersoek om bykomende vitale tekens te meet.

Bron: Universiteit van Kalifornië San Diego (UC San Diego)