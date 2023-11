Nuwe ontdekkings verduidelik hoër tariewe van stervorming in dwergsterrestelsels

’n Nuwe studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Michigan gedoen is, het lig gewerp op die intrigerende verskynsel van hoër koerse van stervorming in minder ontwikkelde dwergsterrestelsels in vergelyking met massiewe sterrestelsels. Die bevindinge, gepubliseer in die Astrophysical Journal, onthul dat ongerepte dwergsterrestelsels 'n beduidende vertraging ondervind in die uitblaas van die gas wat in hul stervormende streke ophoop, wat meer sterre oor 'n langer tydperk laat vorm.

Hoofskrywer Michelle Jecmen, 'n voorgraadse navorser by UM, verduidelik: "Soos sterre supernova word, besoedel hulle hul omgewing deur metale te produseer en vry te stel. Ons argumenteer dat daar by lae metaalagtigheid—sterrestelselomgewings wat relatief onbesoedel is— ’n vertraging van 10 miljoen jaar in die begin van sterk superwinde is, wat weer tot hoër stervorming lei.”

Die studie dui daarop dat die Hubble-stemvurkdiagram, wat sterrestelsels op grond van hul eienskappe klassifiseer, sleutelinsigte in hierdie verskynsel verskaf. Massiewe sterrestelsels, gekenmerk deur hul ronde vorm en oorvloedige sterre, het reeds al hul gas verbruik en sterrevorming gestaak. Spiraalstelsels, wat langs die tande van die stemvurk geleë is, het gas en kompakte arms waar stervorming plaasvind. Aan die einde van die tande is die minste ontwikkelde, kleinste sterrestelsels.

Volgens senior skrywer Sally Oey, UM-sterrekundige, "Hierdie dwergsterrestelsels het net hierdie werklik mondo ster-vormende streke. Daar was 'n paar idees oor hoekom dit is … hierdie sterrestelsels sukkel om hul stervorming te stop omdat hulle nie hul gas wegblaas nie.”

Afgesien van die ontrafeling van die redes agter die hoër tempo van stervorming in dwergsterrestelsels, het die navorsing ook 'n opwindende sekondêre implikasie onthul. Die vertraging van 10 miljoen jaar in sterk superwinde, wat in ongerepte dwergsterrestelsels waargeneem is, bied sterrekundiges 'n unieke geleentheid om scenario's te bestudeer wat herinner aan die kosmiese dagbreek—die tydperk net ná die Oerknal.

Soos gas saamklonter en gapings in hierdie lae-metaaldwergsterrestelsels vorm, kan UV-straling deur hierdie gapings ontsnap, soortgelyk aan die konsep van 'n "paalheining"-model. Dit is veral betekenisvol omdat ultravioletstraling 'n deurslaggewende rol speel in die ionisering van waterstof, 'n proses wat ná die Oerknal plaasgevind het en daartoe gelei het dat die heelal deursigtig geword het. Hierdie nuutgevonde begrip van vroeë kosmiese verskynsels bied waardevolle insigte in die vorming en evolusie van sterrestelsels oor miljarde jare.

In 'n verwante studie, met behulp van die Hubble-ruimteteleskoop, het die navorsers 'n nabygeleë dwergsterrestelsel genaamd Mrk 71 ondersoek. Waarnemingsbewyse van hierdie studie versterk die vertraging in superwinde, wat Jecmen se aanvanklike scenario bevestig.

Die implikasies van hierdie bevindings strek tot ons begrip van sterrestelsels wat tydens die kosmiese dagbreek deur die James Webb-ruimteteleskoop waargeneem is. Oey stel voor dat daar nog baie is om te leer oor die gevolge van hierdie ontdekkings, wat die potensiaal het om ons begrip van die heelal en sy oorsprong te hervorm.

FAQ

Wat is dwergsterrestelsels?

Dwergsterrestelsels is kleiner en minder massief as hul eweknieë, dikwels gekenmerk deur 'n gebrek aan ronde vorm en minder sterre. Hulle word as minder ontwikkel beskou en bied goeie insigte in die vroeë stadiums van sterrestelselvorming.

Wat is die Hubble-stemvurkdiagram?

Die Hubble-stemvurkdiagram is 'n klassifikasiestelsel vir sterrestelsels gebaseer op hul eienskappe. Dit bestaan ​​uit drie hooftipes: ellipties, spiraalvormig en onreëlmatig. Dit help sterrekundiges om die uiteenlopende reeks sterrestelsels in die heelal te kategoriseer en te verstaan.

Wat is die kosmiese dagbreek?

Die kosmiese dagbreek verwys na die tydperk net na die Oerknal toe die heelal oorgeskakel het van ondeursigtig na deursigtig word. Dit is gekenmerk deur die ionisasie van waterstof, 'n proses wat deur ultravioletstraling vergemaklik is.

Wat is die James Webb-ruimteteleskoop?

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) is 'n toekomstige ruimte-gebaseerde sterrewag wat die Hubble-ruimteteleskoop sal opvolg. Dit is ontwerp om die vorming van sterre, sterrestelsels en planetêre stelsels te bestudeer, en om die oorsprong van die heelal te ondersoek. Die JWST sal ongekende insigte in kosmiese verskynsels verskaf, soos die kosmiese dagbreek, as gevolg van sy gevorderde vermoëns.