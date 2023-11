Die stof wat die dinosourusse in die duisternis gedompel het

’n Nuwe studie het lig gewerp op die geheimsinnige ondergang van die nie-voël-dinosourusse en die rol wat stof in hul uitsterwing gespeel het. Navorsers van Brussel het afsettings van die nasleep van die Chicxulub-impak ontleed en ontdek dat 'n aansienlike deel van die puin uit fyn stof bestaan ​​het. Toe hierdie stof in klimaatmodelle geplaas is, het dit 'n dramatiese daling in globale temperature met soveel as 25 ° C veroorsaak, wat gelei het tot die stilstand van fotosintese vir byna twee jaar.

Die atmosfeer ná die impak was gevul met verskeie deeltjies, insluitend roet, klipperige puin en swawelryke deeltjies, wat die gevolg was van puin wat weer die aarde se atmosfeer binnegedring het en veldbrande wat deur die impak aangesteek is. Hierdie deeltjies, gekombineer met die impak puin, het 'n "impak winter" scenario geskep, waar sonlig ernstig beperk was, wat gelei het tot 'n aansienlike temperatuur daling en 'n potensiële stop in fotosintese.

Om die dinamika wat speel, beter te verstaan, het die wetenskaplikes afsettings op die Tanis-terrein in Noord-Dakota herondersoek, waar tsoenami-afval en geskokte kwartskristalle ná die impak gevind is. Bo hierdie lae lê 'n laag ryk aan iridium en hoofsaaklik saamgestel uit silikaatmateriale, wat oor die daaropvolgende jare gesak het. Die navorsers het 'n laserdiffraksiebeelder gebruik om die grootte van die stofdeeltjies binne hierdie laag te ontleed en gevind dat hulle kleiner is as wat voorheen aangeneem is.

Deur hierdie inligting in 'n globale klimaatmodel in te sluit, het die navorsers ontdek dat die kleiner deeltjiegrootte 'n beduidende impak gehad het op hoe lank die stof in die atmosfeer bly en hoe dit met sonlig in wisselwerking tree. In simulasies het die inspuiting van die atmosfeer met die beraamde hoeveelhede silikaatstof, roet en swaeldioksied 'n merkwaardige daling in temperature tot 25° C veroorsaak. Hierdie ernstige toestande het vir ten minste vyf jaar geduur, met temperature wat onder voor-impakvlakke gebly het vir sowat 20 jaar.

Die studie het ook aan die lig gebring dat fotosintese wêreldwyd binne twee weke ná die impak gesluit het en vir so lank as vier jaar onderdruk gebly het. Die herinstelling van fotosintese het gedeeltelik gedurende die Suidelike Halfrond se somer plaasgevind, wat dalk kan verklaar waarom uitwissings ernstiger in die Noordelike Halfrond was.

Hierdie navorsing toon hoe geringe veranderinge in die grootte en samestelling van die impakrommel verreikende uitwerking op die klimaat kan hê ná 'n katastrofiese gebeurtenis. Om hierdie ingewikkelde gebeure te verstaan, sal verdere ontleding van data van verskeie terreine vereis, wat wetenskaplikes sal help om die raaisels rondom die uitsterwing van die dinosourusse te ontrafel.