Perseverance Rover vang Mars-stofduiwel op Mars

Nasa se Perseverance-rover het 'n opwindende ontdekking gemaak tydens sy verkenning van Mars se Jezero-krater. Op sy 899ste Mars-dag het die rover 'n video geneem van 'n stofduiwel wat langs die westelike rand van die krater beweeg. Stofduiwels is swakker en kleiner weergawes van tornado's op Aarde, en hulle speel 'n sleutelrol in die verskuiwing en herverspreiding van stof rondom Mars.

Die video wat deur die rover se Navcams vasgelê is, bestaan ​​uit 21 rame wat vier sekondes uitmekaar geneem is, 20 keer versnel. Dit wys die onderste gedeelte van die Mars-stofduiwel. Alhoewel slegs die onderste 387 voet van die draaikolk in die kameraraam sigbaar is, het wetenskaplikes sy volle hoogte geskat op grond van die skaduwee wat dit gegooi het. Die skaduwee dui aan dat die stofduiwel ongeveer 1.2 myl hoog is.

Hierdie spesifieke stofduiwel, wat sowat 2.5 myl weg van die rover geleë is op 'n plek genaamd "Thorofare Ridge," het oos na wes beweeg teen 'n spoed van ongeveer 12 mph. Dit het 'n breedte van ongeveer 200 voet gehad. Deur hierdie stofduiwels te bestudeer, beoog wetenskaplikes om 'n beter begrip van die Mars-atmosfeer te kry en hul weermodelle te verbeter.

Stofduiwels kom ook op Aarde voor wanneer warm lug opstyg en met koeler lug meng. Die Mars-weergawes kan egter baie groter word as hul aardse eweknieë. Hulle word die algemeenste gedurende die lente- en somermaande op Mars waargeneem.

Perseverance se missie op Mars gaan verder as om stofduiwels vas te vang. Die rover doen astrobiologiese navorsing, soek na tekens van antieke mikrobiese lewe, bestudeer die planeet se geologie en verlede klimaat, en baan die weg vir toekomstige menslike verkenning. Dit is ook die eerste missie om Mars-rots en regoliet te versamel en te kas.

