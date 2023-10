Sterrekundiges neem gloei van botsende ysreuseplanete waar

In 'n baanbrekende ontdekking het sterrekundiges die hittegloed van twee ysreusagtige planete waargeneem wat bots en die gevolglike stofwolk wat jare later voor die moederster beweeg. Die ster ASASSN-21qj is aanvanklik deur die ASASSN-netwerk van teleskope opgespoor, en sy vervaag in sigbare lig is bestudeer deur 'n netwerk van amateur- en professionele sterrekundiges, insluitend dr. Matthew Kenworthy en gegradueerde student Richelle van Capelleveen van Leiden Sterrewag in Nederland.

Verbasend genoeg het die stelsel in helderheid by infrarooi golflengtes verdubbel drie jaar voordat die ster in sigbare lig begin vervaag het. Hierdie ontdekking het gekom nadat 'n amateurnavorser bevindinge op 'n sosiale media-webwerf gedeel het. Die sterrekundiges het tot die gevolgtrekking gekom dat die mees waarskynlike verklaring vir hierdie verskynsel 'n botsing tussen twee ysreuse eksoplanete is. Die botsing het 'n infrarooi gloed voortgebring, wat deur die NEOWISE-sending opgetel is, en die gevolglike uitdyende puinwolk het jare later voor die ster beweeg, wat veroorsaak het dat die sigbare lig daarvan verdof het.

Dr Simon Lock van die Universiteit van Bristol het verduidelik dat die temperatuur en grootte van die gloeiende materiaal, sowel as die duur van die gloed, ooreenstem met 'n botsing tussen twee ysreuse eksoplanete. Hierdie unieke waarneming bied 'n geleentheid vir sterrekundiges om insigte te kry in die binnekant van reusagtige planete. Normaalweg is swaar elemente in reusagtige planete begrawe onder lae waterstof en helium, maar in hierdie botsing is materiaal uit die binneland na die buitenste streke van die saamgesmelte planeetliggame gebring. Hierdie ontdekking dui op die vrystelling van 'n aansienlike hoeveelheid waterdamp, wat gehelp het om die liggaam na die impak af te koel.

As ons vorentoe kyk, sal die stofwolk wat uit die botsing voortspruit langs die wentelbaan van die oorblyfsel versprei, en sterrekundiges sal die verstrooiing van lig vanaf hierdie wolk kan waarneem deur beide grondgebaseerde teleskope en die James Webb-ruimteteleskoop te gebruik. Hierdie deurlopende navorsing sal bydra tot 'n beter begrip van planetêre botsings en die vorming en evolusie van hemelliggame.

