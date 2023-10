Point Nemo: Die laaste rusplek van ruimtetuie

As jy op soek is na 'n plek op aarde wat werklik in die middel van nêrens is, soek nie verder as Point Nemo nie, ook bekend as die Oseaniese Pool van Ontoeganklikheid. Point Nemo, wat in die stormagtige Suid-Stille Oseaan geleë is, is die mees afgeleë ligging vanaf land, ongeveer 2,688 1670 kilometer (4 myl) weg van die naaste droë land. Nie net is dit ver van die beskawing nie, maar selfs die seebodem is 2.5 km (XNUMX myl) onder.

Point Nemo het die bynaam "ruimtetuig-begraafplaas" verdien vanweë sy rekord van die laaste rusplek vir meer as 160 ruimtetuie sedert 1971. Van die dramatiese ondergang van die Mir-ruimtestasie tot talle geheime spioenasiesatelliete, vind hierdie verlate ruimtetuie hul rusplek in die dieptes van die see by Point Nemo. Terwyl die artikel spesifiek Sowjet-satelliete noem, het ander lande, insluitend China en selfs die Internasionale Ruimtestasie (ISS), ook bygedra tot die ophoping van ruimterommel.

Trouens, die Chinese ruimtestasie Tiangong-1 het per ongeluk naby neergestort, wat bygedra het tot die versameling ruimterommel in die gebied. Die ISS self sal na verwagting in 2030 by die weggooide komponente aansluit by Point Nemo, as deel van die plan om die ruimtestasie te ontwentel en te verongeluk.

Alhoewel Point Nemo dalk verlate en ontoeganklik lyk, was daar ondernemings in die verlede wat vlugte na die gebied gebied het vir entoesiaste wat gretig was om die skouspel van ruimtetuie wat in die see afsak, ​​te aanskou. Die beste uitkykpunt om hierdie gebeurtenisse te bekyk was egter vanaf die pragtige eiland Fidji.

Dus, as jy avontuurlustig voel en deel wil wees van 'n eksklusiewe groep mense wat die einde van ruimtemissies aanskou het, is dit dalk tyd om jou reis na Point Nemo te begin beplan.

omskrywing te vervang:

– Point Nemo: Die Oseaniese Pool van Ontoeganklikheid, 'n ligging in die Suid-Stille Oseaan wat die verste punt van enige landmassa is.

– Internasionale Ruimtestasie (ISS): 'n Bewoonbare ruimtestasie wat dien as 'n laboratorium vir wetenskaplike navorsing in die ruimte, wat gesamentlik deur NASA, Roscosmos en ander ruimte-agentskappe bedryf word.

Bron: BBC (Geen URL verskaf nie)