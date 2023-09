Dugong-bevolkings wat langs die Groot Barrierrif afneem, het studie bevind

Volgens 'n studie wat deur navorsers aan die James Cook Universiteit gedoen is, ervaar die dugong-bevolkings langs 'n 1200 km-strek van die Groot Barrièrerif al vir byna twee dekades 'n beduidende afname. Die navorsers het sedert die 1980's elke vyf jaar lugopnames van die kwesbare spesies gedoen, met die jongste data wat 'n langtermyn-afname in die bevolking bevestig. Die jaarlikse verliese van die doegongs, ook bekend as gras-weiende koeie van die see, is geskat op 2.3 persent per jaar sedert 2005. Daar word nou beraam dat daar net 2124 doegongs in die geaffekteerde gebied is, wat ongeveer die helfte van die lengte verteenwoordig van die Great Barrier Reef.

Die afname in dugong-bevolkings is 'n rede tot kommer aangesien die Great Barrier Reef se voedingsgebiede as een van sy Wêrelderfeniswaardes gelys word. Die navorsers het 'n afname in algehele dugong-getalle waargeneem, met die suidelike deel van die Great Barrier Reef as die gebied wat die meeste geraak word. Die gebrek aan waarnemings van kalwers en moeder-kalf-pare wek verdere alarm. Die studie het ook 'n beduidende bevolkingsafname in Herveybaai uitgelig, wat moontlik beïnvloed is deur ernstige oorstromings wat gelei het tot die verlies van seegras, 'n kritieke voedselbron vir doegongs.

Die Australiese Mariene-bewaringsvereniging het 'n beroep op regerings gedoen om onmiddellik op te tree om die bedreiging wat kiefnette inhou vir dugongs te beperk. Terwyl kiefnetlisensies op die rif uitgefaseer word, sal dit eers middel 2027 wees voordat dit heeltemal uitgeskakel word. Die vereniging bepleit 'n onmiddellike verbod op die gebruik van kiefnet in Dugong-beskermingsgebiede, waar die hoogste digthede van Dugongs voorkom. Die federale regering het bykomende befondsing verskaf vir verdere navorsing in Hervey Bay om dugong-bevolkings te monitor.

Hierdie studie beklemtoon die dringendheid om bedreigings vir doegongs aan te spreek en seegrashabitatte te bewaar, veral dié in dieper waters. Dit beklemtoon ook die behoefte aan effektiewe bewaringsmaatreëls om die langtermyn-oorlewing van hierdie kwesbare spesie langs die Groot Korrelrif te verseker.

