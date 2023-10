’n Ontstellende voorval in Suid-Afrika het owerhede laat soek na drie mans wat na bewering ’n beskermde luislang met lager gedwing het. Die voorval, wat op 'n onbekende plek plaasgevind het, het woede ontlok onder diereregte-aktiviste en natuurbewaarders.

Volgens kenners is die daad om die luislang met bier te dwing, nie net wreed nie, maar ook uiters skadelik vir die reptiel se gesondheid. Dit is bekend dat lager, 'n alkoholiese drankie, groot hoeveelhede etanol bevat. Wanneer dit deur diere verteer word, veral dié wat nie daaraan gewoond is nie, kan etanol ernstige interne skade veroorsaak, wat dikwels orgaanversaking en dood tot gevolg het.

Die luislang wat by hierdie voorval betrokke is, is 'n beskermde spesie, wat beteken dat dit onwettig is om dit op enige manier te beskadig of daarmee in te meng, insluitend om dit alkohol te dwing. Hierdie slangspesie speel 'n belangrike rol in die ekosisteem en handhaaf die balans deur knaagdierbevolkings te beheer.

Die Suid-Afrikaanse owerhede neem hierdie saak ernstig op en is aktief op soek na die drie individue wat verantwoordelik is. Dierewelsynsorganisasies doen 'n beroep op enigiemand met inligting oor die voorval om na vore te kom en met die ondersoek te help.

Dit is belangrik om bewustheid te kweek oor die belangrikheid daarvan om wild te respekteer en te beskerm. Hierdie voorval dien as 'n herinnering aan die noodsaaklikheid van strenger regulasies en strenger strawwe vir diegene wat betrokke is by sulke wrede dade teenoor diere.

Ter afsluiting, die gedwonge voer van laer aan 'n beskermde luislang in Suid-Afrika het baie geskok en woedend gemaak. Die skadelike uitwerking van alkohol op diere, tesame met die beskermde status van die slang, beklemtoon die behoefte aan verhoogde opvoeding en toepassing van wette rondom dierewelsyn.

Definisies:

– Python: ’n Groot nie-giftige slang wat in Afrika, Asië en Australië gevind word.

– Lager: ’n Biersoort wat koel fermentasie en veroudering ondergaan.

Bronne:

– Die oorspronklike artikel deur Jamie Pyatt, gepubliseer op 20 Oktober 2023.