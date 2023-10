Die impak van BlueWalker 3-satelliet op sterrekunde: nuwe bevindings en bekommernisse

’n Onlangs gepubliseerde Nature-artikel werp lig op die gedetailleerde impak van die BlueWalker 3-satelliet op sterrekunde. Daar is gevind dat hierdie satelliet, wat in September 2022 gelanseer is, een van die helderste voorwerpe in die naghemel is, wat kommer wek oor die impak daarvan op astronomiese waarnemings. Die koerant bied data aan van 'n internasionale waarnemingsveldtog wat oor 130 dae gevoer is, wat daarop gemik was om die satelliet se helderheidsveranderinge en die sigbaarheid van hardeware wat weggegooi is, te bepaal.

Die waarnemings het aan die lig gebring dat die helderheid van BlueWalker 3 aansienlik toegeneem het na die volledige ontvouing van sy antenna-skikking, gevolg deur fluktuasies in die daaropvolgende weke. Die koerant het ook 'n verband gelê tussen die wisselende helderheid en ander faktore, soos die satelliet se hoogte bo die horison en sy hoek relatief tot die waarnemer en die Son.

Een belangrike bevinding was die ontkoppeling van die lanseervoertuigadapter van die BlueWalker 3-satelliet. Hierdie komponent het 'n magnitude van 5.5 bereik, hoër as die maksimum helderheid wat deur die Internasionale Astronomiese Unie aanbeveel is. Dit het ook vier dae lank nie in openbare katalogusse opgeneem nie, wat uitdagings ingehou het vir grondgebaseerde sterrewagte wat probeer om satellietinterferensie te vermy.

Afgesien van optiese interferensie, is daar kommer oor radiofrekwensie-interferensie. BlueWalker 3 stuur in radiofrekwensies naby aan dié wat deur radioteleskope gebruik word, wat moontlik radio-astronomie belemmer. Terwyl radiostil sones teen aardsenders beskerm, dek dit tans nie satellietuitsendings nie. Verdere navorsing is nodig om strategieë te ontwikkel om teleskope te beskerm teen die menigte satelliete wat beplan word vir lansering in die komende jare.

Hierdie vraestel beklemtoon die behoefte aan voorbekendstelling impakbeoordelings namate maatskappye meer kommersiële satelliete ontplooi. Dit beklemtoon ook die balans wat getref moet word tussen vordering in konnektiwiteit en die behoud van die integriteit van die naghemel vir astronomiese waarnemings.

