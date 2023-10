Die bestuurservaring van Australië se eerste waterstofvragmotor

In 'n onlangse toetsrit van Australië se eerste waterstofvragmotor, die Taurus van HDrive en Pure Hydrogen, is die bestuurservaring van 'n brandstofselvragmotor ondersoek. Die Taurus is 'n Australiese aanpassing van 'n vragmotor wat in China ontwikkel is, en dit sal met PepsiCo getoets word. Die vragmotor is 'n 220kW (299 pk) 6×2-dryfkrag, toegerus met vier waterstoftenks, en sal relatief ligte vragte hanteer, spesifiek sleepwaens gelaai met aartappelskyfies op 'n stedelike lae kilometers-roete.

Om in die Taurus te begin, is eenvoudig. Nadat hulle hul voet op die rem gesit het, druk die bestuurder die ryknoppie na regs en los die parkeerrem. Om die versneller aan te wend is al wat nodig is om op te styg. Die vragmotor gee 'n gonsgeluid uit en voldoen aan regulasies wat vereis dat elektriese voertuie wat onder 15 km/h ry om geraas te maak om voetgangers te waarsku.

Remming in die Taurus aktiveer regeneratiewe rem, met die werklike diensremme wat eers in werking tree nadat die pedaal tot ongeveer 30 persent toegedraai is. Vanuit die bestuurder se perspektief is die gevoel van rem soortgelyk aan dié van 'n gewone vragmotor, met gladde en naatlose vertraging tussen elektriese en diensremme.

Die bestuurservaring van die Taurus is soortgelyk aan dié van 'n elektriese vragmotor, met die belangrikste verskil die kragbron in die battery wat die voertuig aandryf.

Die tegnologie agter die vragmotor

Die Taurus is ontwikkel in samewerking met Wisdom (Fujian) Motor Co., 'n voertuigvervaardiger met geen uitlaatgasse wat in China gesetel is. Wisdom se waterstofvoertuie gebruik Ballard-brandstofseltegnologie, verskaf deur die Weichai-Ballard Joint Venture. Die voertuie spog met 'n reikafstand van tot 1,000 12 km, danksy 1,740 waterstoftenks met 'n totale kapasiteit van XNUMX XNUMX liter waterstof.

H-drive, die Australiese vervaardigingsvennoot van Wisdom, het die Taurus aangepas om aan plaaslike voertuigontwerpregulasies te voldoen. Die maatskappy is ook besig om ander voertuigmodelle en -konfigurasies te ontwikkel, insluitend 'n 70-ton B-dubbel-konfigurasie, sylaaier-vullisvragmotors en sement-roermakers. Verder beplan H-drive om 'n 50-ton GCM-model in die toekoms vry te stel.

By die bekendstelling van die Taurus het Ben Kiddle, die hoofbestuurder van H-drive, die belangrikheid van plaaslike waterstofbrandstofvervaardiging beklemtoon, wat Australiese werkgeleenthede kan bevorder, die ekonomie kan ondersteun en die risiko van wêreldwye brandstoftekorte kan verminder. Tans word die meerderheid vloeibare brandstofvoorraad in Australië ingevoer, wat 'n aansienlike risiko vir die voorsieningsketting inhou. Kiddle pleit vir die gebruik van groen tegnologie en plaaslike brandstowwe om 'n volhoubare en veilige toekoms vir die vervoer- en kommersiële logistieke sektore in Australië te verseker.

Bronne: HDrive, Pure Hydrogen, Wisdom (Fujian) Motor Co., Weichai-Ballard Joint Venture