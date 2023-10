Die Draconid en Orionid Meteor Shows: A Celestial Treat in October

Oktober bied sterrekykers 'n hemelse bederf met twee aktiewe meteorietreën, die Draconids en Orionids, wat bydra tot die opwinding van die komende sonsverduistering en die Jagter se Maan. Die Draconids, wat op 6 Oktober begin en op 10 Oktober eindig, is die eerste meteorietreën van die maand. Die Orionides, aan die ander kant, sal hul hoogtepunt bereik rondom 21-22 Oktober.

Die Drakoniede, wat van die Draco-konstellasie afkomstig is, is vernoem na die draakagtige konstellasie waaruit hulle blykbaar uitstraal. Hierdie meteorietreën is gewortel in die oorblyfsels van die komeet 21P/Giacobini-Zinner, ontdek in 1900. Soos die Aarde deur die puin beweeg wat deur die komeet gelaat word, verbrand fragmente sowat 50 myl bo ons, wat 'n verstommende vertoning skep. Terwyl die Drakoniede gewoonlik nie 'n groot aantal meteore produseer nie, het hulle die potensiaal om in 'n meteoorstorm te ontwikkel, wat die lug met meer as 'n duisend meteore verf.

Alhoewel meteorietreën nie presiese astrologiese relevansie het soos nuwemane en volmane nie, word hulle altyd geassosieer met geluk, sinchronisiteit en geluk. Die Drakoniede, wat dikwels met die Aquarius-konstellasie verbind word, kan geïnterpreteer word om temas soos die toekoms, gemeenskap, aspirasies, hoop, drome, vryheid en rewolusie te simboliseer.

Die Draconid-meteoorreën het ook mitologiese betekenis. Die konstellasie Draco, wat histories as 'n draak of slang gesimboliseer word, verteenwoordig beskerming en verborge skatte. Dit word vereer deur antieke beskawings, gekoppel aan verhale van die tuin van Eden se slang, die krokodil van die Egiptiese mitologie, en die bewaker van die goue appels in die Griekse mitologie. Draco beliggaam temas van voogdyskap, skepping, uitwissing en tydloosheid.

Om die Draconid- en Orionid-meteoorreën te sien, vind 'n donker area van helder lug en laat jou oë vir ongeveer 20 minute by die donker aanpas. Of jy nou in die astrologiese verbindings belangstel of bloot die manjifieke skouspel wil geniet, hierdie meteoorreën bied 'n asemrowende vertoning wat sekerlik jou verbeelding sal aangryp.

Bronne:

– Die Royal Observatory Greenwich

– Astroloog Kyle Thomas

- EarthSnap-toepassing

– Eric Ralls en Earth.com