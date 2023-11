Revolusionizing Data Recovery: Innovasies van die Universiteit van Sydney

In 'n baanbrekende prestasie het wetenskaplikes aan die Universiteit van Sydney 'n nuwe dataherstelstelsel (DRS) ontwerp en suksesvol getoets wat die potensiaal het om die manier waarop wetenskaplikes belangrike inligting van ruimtemissies af te haal, te transformeer. Die DRS is onlangs tydens 'n NASA-sending gebruik om donker materie rondom sterrestelselswerms te karteer, en dit was 'n spel-wisselaar.

Die Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT), wat vroeër vanjaar gelanseer is, het skade opgedoen toe hy in Argentinië geland het. Twee DRS-pakkette wat meer as 200 gigagrepe se waardevolle data bevat het egter daarin geslaag om veilig te land. Hierdie pakkette sluit 'n gedetailleerde kaart van donker materie en betowerende foto's van die buitenste ruimte in.

Onder leiding van dr. Ellen Sirks van die Universiteit van Sydney se Skool vir Fisika, het die span internasionale wetenskaplikes wat by die studie betrokke was, hul bevindinge in die joernaal Aerospace gepubliseer. Die studie verskaf nie net instruksies vir die bou van die DRS nie, maar beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om dataherwinning in ergste scenario's te verseker.

Die DRS bestaan ​​uit klein rekenaars wat toegerus is met SD-kaarte vir databerging, 'n pasgemaakte "vind my foon"-satellietskakel, en valskerms wat in skuimomhulsels gehuisves word. Gewone items soos hoenderbraaisakke word gebruik om die pakkies waterdig te maak. Hierdie innoverende ontwerp maak voorsiening vir veilige herwinning van data, selfs wanneer die primêre kommunikasiestelsel misluk.

Die sukses van die DRS tydens die NASA-sending is 'n belangrike mylpaal. Volgens dr. Sirks het die stelsel 'n deurslaggewende rol gespeel in die redding van die sending se data nadat die teleskoop vernietig is, en hoë bandwydte kommunikasie verlore gegaan het.

Algemene vrae (FAQ):

V: Wat is donker materie?

A: Donker materie verwys na 'n onsigbare stof met 'n massa ses keer groter as gewone materie in die heelal, maar dit kan nie direk waargeneem word nie.

V: Hoe werk die dataherwinningstelsel?

A: Die dataherwinningstelsel bestaan ​​uit klein rekenaars met SD-kaarte vir databerging, 'n "vind my foon"-satellietskakel en valskerms. Dit maak voorsiening vir die veilige herwinning van data uit ruimtemissies, selfs in uitdagende omstandighede.

V: Hoe lank het die Universiteit van Sydney die DRS ontwikkel?

A: Die Universiteit van Sydney ontwikkel die dataherstelstelsel vir ongeveer vyf jaar.

V: Waarom is die herwinning van data noodsaaklik in ruimtemissies?

A: Dataherwinning is van kardinale belang in ruimtesendings omdat dit verseker dat waardevolle inligting nie verlore gaan nie, selfs in die geval van missiemislukking of kommunikasieonderbreking.

V: Wat is die voordele van die gebruik van ballongebaseerde teleskope?

A: Ballongebaseerde teleskope bied die kwaliteit van ruimteteleskope teen 'n fraksie van die begroting, wat hulle 'n kostedoeltreffende opsie maak vir wetenskaplike waarnemings.

