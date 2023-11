Nuwe herstelstelsel red NASA-sendingdata

Navorsers aan die Universiteit van Sydney het 'n baanbrekende herstelstelsel ontwikkel wat kritieke data van 'n NASA-sending gestoor het. Die stelsel het gigagrepe se inligting suksesvol van 'n ballongebaseerde teleskoop afgehaal, selfs nadat kommunikasie misluk het en die teleskoop tydens die landing beskadig is.

Die sending, bekend as die Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT), is vanaf Wānaka-lughawe in Nieu-Seeland gelanseer. Die teleskoop, wat onder 'n massiewe heliumgevulde ballon gehang is, het om die aarde se atmosfeer gesweef en 5.5 lusse om die wêreld voltooi. Met die landing in Argentinië het die teleskoop egter skade opgedoen.

Ten spyte van die teleskoop se skade, kon twee dataherwinningstelselpakkette wat voor landing ontplooi is, veilig per valskerm afsak en belangrike data bewaar. Dit sluit 'n gedetailleerde kaart van donker materie rondom sterrestelsels en pragtige foto's van die ruimte in. Donker materie, 'n onsigbare stof met ses keer die massa van gereelde materie, bly 'n raaisel in die heelal.

Dr. Ellen Sirks van die Universiteit van Sydney se Skool vir Fisika het 'n studie gelei wat in die joernaal Aerospace gepubliseer is, waarin die ontwerp van die dataherwinningstelsel uiteengesit is. Die studie beklemtoon die belangrikheid van die beveiliging van data in ergste scenario's en beklemtoon die sukses van die herstelstelsel tydens die lewendige wetenskapsending.

Die dataherwinningstelsel bestaan ​​uit klein rekenaars met SD-kaarte vir databerging, 'n "vind my foon"-satellietskakel en valskerms. Hierdie komponente word gehuisves in skuimomhulsels gemaak van gewone items soos hoenderbraaisakke vir waterdigting.

Die herwinning van die datapakkette was nie sonder sy uitdagings nie. Die rowwe terrein en teenwoordigheid van poemaspore naby een van die pakkies het hulp van die plaaslike polisie in Argentinië vereis. Die pakkette is nietemin suksesvol herwin.

Hierdie baanbrekende stelsel het die aandag van NASA getrek, wat dit nou oorweeg om soortgelyke herstelpakkette vir toekomstige wetenskapsendings te vervaardig. Die sukses van die dataherwinningstelsel demonstreer sy potensiaal om belangrike data in lugsendings te bewaar, om te verseker dat waardevolle inligting nie in onvoorsiene omstandighede verlore gaan nie.

Vrae:

V: Wat is die Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT)?

A: SuperBIT is 'n ballon-gebaseerde teleskoop wat deur NASA gelanseer is om beeldwaarnemings van die ruimte te doen.

V: Wat is donker materie?

A: Donker materie is 'n onsigbare stof wat ses keer groter is as gewone materie in die heelal.

V: Hoe werk die dataherwinningstelsel?

A: Die dataherwinningstelsel bestaan ​​uit klein rekenaars met SD-kaarte om data te stoor, 'n "vind my foon"-satellietskakel en valskerms. Hierdie komponente word in skuimomhulsels gehuisves vir beskerming.

V: Beplan NASA om soortgelyke herstelpakkette te vervaardig?

A: Ja, NASA oorweeg dit om herstelpakkette te vervaardig gebaseer op die sukses van die dataherstelstelsel wat deur die Universiteit van Sydney se navorsers ontwikkel is.