Double Trouble: Ontdekking van 'n tweede gifstof wat deur die 'Aarendmoordenaar'-bakterie vervaardig word

'n Navorsingspan onder leiding van Martin Luther Universiteit Halle-Wittenberg en Freie Universität Berlin het 'n tweede gifstof ontdek wat deur die sianobakterie Aetokthonos hydrillicola vervaardig word. Hierdie bakterie is berug daarvoor dat dit moeilik is om te kweek en produseer twee gifstowwe, 'n rariteit onder sianobakterieë. Twee jaar gelede het die span ontdek dat die eerste gifstof van hierdie bakterie verantwoordelik is vir 'n siekte wat gate in die brein van blesarende in die VSA veroorsaak.

In hul jongste navorsing het Markus Schwark van Martin Luther Universiteit Halle-Wittenberg die tweede gifstof geïdentifiseer en gekarakteriseer. Hierdie gifstof, genaamd "aetokthonostatin," dra strukturele ooreenkomste met gifstowwe wat in mariene sianobakterieë gevind word wat tans in kankerbehandelingsmiddels gebruik word. Die ontdekking van hierdie tweede gifstof kan moontlik lei tot die ontwikkeling van nuwe middels om kanker te beveg.

Die bestaan ​​van hierdie gifstof word al geruime tyd vermoed. Vorige ondersoeke het getoon dat 'n ekstrak van A. hydrillicola hoogs giftig vir selle was, selfs in die afwesigheid van die voorheen geïdentifiseerde gifstof. Verdere ondersoeke het aan die lig gebring dat A. hydrillicola 'n ander, hoogs kragtige gifstof moet produseer.

Dr. Jan Mareš en sy span van die Tsjeggiese Akademie vir Wetenskappe het die gene bepaal wat verantwoordelik is vir die sintese van die nuwe giftige molekule. Die navorsers beveel aan om waters wat die drinkwaternetwerk voed, te monitor, aangesien A. hydrillicola in Amerikaanse mere en riviere floreer. Hierdie monitering sal help om potensiële risiko's vir menslike gesondheid te vermy.

Die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, werp lig op die fassinerende en gevaarlike eienskappe van A. hydrillicola. Met verdere navorsing hoop wetenskaplikes om meer oor hierdie gifstowwe te ontbloot en moontlik hul krag vir medisinale doeleindes in te span.

