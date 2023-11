NASA se Lucy-ruimtetuig ontdek binêre stelsel in asteroïde Dinkinesh

NASA se Lucy-ruimtetuig het onlangs 'n opwindende ontdekking gemaak tydens sy verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh. Die ruimtetuig se beeldstelsel het aan die lig gebring dat Dinkinesh nie 'n enkele asteroïde is nie, maar eerder 'n binêre stelsel wat bestaan ​​uit twee asteroïdes wat om mekaar wentel.

Die eerste beelde wat deur Lucy teruggestuur is, bevestig dat Dinkinesh inderdaad 'n binêre paar is. Hierdie ontdekking het waardevolle insigte verskaf oor die aard van klein asteroïdes en hul gedrag in die ruimte. Die groter asteroïde in die stelsel is na raming ongeveer 0.5 myl wyd, terwyl die kleiner een ongeveer 0.15 myl groot is.

Hierdie ontmoeting met Dinkinesh het gedien as 'n toets vir Lucy se opsporingsvermoëns en sy terminale opsporingstelsel. Die ruimtetuig het die binêre asteroïde-paar suksesvol opgespoor terwyl hulle teen 'n spoed van 10,000 XNUMX mph verbygevlieg het. Die terminale opsporingstelsel het die asteroïdes outonoom opgespoor, wat die doeltreffendheid daarvan in intydse ruimteverkenningscenario's ten toon gestel het.

Die wetenskaplike gemeenskap is verheug oor die reeks beelde wat deur Lucy tydens hierdie ontmoeting vasgevang is. Die data wat deur die ruimtetuig ingesamel word, sal in detail ontleed word om verdere insigte te kry in die samestelling en gedrag van asteroïdes. Die binêre stelsel in Dinkinesh bied 'n interessante geleentheid vir vergelykende studies met ander binêre stelsels, soos die naby-aarde asteroïde binêre Didymos en Dimorphos wat deur die DART-sending waargeneem is.

Die Lucy-span sal voortgaan om die data wat tydens hierdie ontmoeting ingesamel is, te bestudeer en vir toekomstige missies voor te berei. In 2025 sal Lucy 'n nader kyk na 'n ander hoofgordel-asteroïde genaamd Donaldjohanson. Dit sal ons begrip van asteroïdes verder verbeter en die weg baan vir die sending se hoofdoelwit—om die Jupiter Trojaanse asteroïdes te verken wat in 2027 begin.

Hierdie ontdekking open nuwe dimensies in ons begrip van asteroïdes en hul formasies. Dit beklemtoon die belangrikheid van voortgesette verkenning en navorsing om die geheimenisse van ons sonnestelsel en verder te ontsluit.

FAQ

Wat is 'n binêre stelsel in die konteks van asteroïdes?

'n Binêre stelsel in die konteks van asteroïdes verwys na die teenwoordigheid van twee asteroïdes wat om mekaar wentel. Hierdie asteroïdes is gravitasiegebonde en vertoon 'n unieke verwantskap in hul beweging en dinamika.

Wat is Lucy se terminale opsporingstelsel?

Lucy se terminale opsporingstelsel is 'n tegnologie aan boord van die ruimtetuig wat dit toelaat om 'n asteroïde outonoom op te spoor terwyl dit teen hoë spoed verbyry. Hierdie stelsel is van kardinale belang vir die vaslegging van gedetailleerde beelde en data tydens noue ontmoetings met asteroïdes.

Wat is die hoofdoelwitte van NASA se Lucy-sending?

Die hoofdoelwitte van NASA se Lucy-sending is om die Jupiter Trojaanse asteroïdes te verken, wat 'n groep asteroïdes is wat Jupiter se wentelbaan om die son deel. Deur hierdie asteroïdes te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die vroeë vorming van die sonnestelsel en die dinamika van Jupiter se gravitasie-invloed.

Watter ander asteroïdes sal Lucy in die toekoms teëkom?

Ná sy ontmoeting met Dinkinesh, is Lucy geskeduleer om in 2025 ’n ander hoofgordel-asteroïde genaamd Donaldjohanson van naderby te kyk. Hierna sal die ruimtetuig die Jupiter Trojaanse asteroïdes, sy primêre teikens, vanaf 2027 verken.

Bronne:

– NASA-webwerf: www.nasa.gov