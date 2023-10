Hondestapbeserings: Hoe om veilig te bly wanneer jy met jou troeteldier stap

Honde stap is 'n gewilde aktiwiteit wat oefening en genot bied vir beide eienaars en hul harige metgeselle. Onlangse navorsing het egter 'n kommerwekkende toename in beserings geassosieer met hondeloop aan die lig gebring. 'n Studie gepubliseer in die joernaal Medicine & Science in Sports & Exercise het meer as 400,000 2001 hondeloopbeserings van 2020 tot XNUMX ondersoek en 'n viervoudige toename in die tempo van beserings gedurende daardie tyd gevind.

Die studie het vroue tussen die ouderdomme van 40 en 64 geïdentifiseer as die demografies wat die meeste beseer is. Die drie mees gereelde beserings wat aangemeld is, was vingerfrakture, traumatiese breinbeserings en skouerstreke. Hierdie beserings kan langdurige gevolge hê en die welstand van honde-eienaars aansienlik beïnvloed.

Een van die hoofredes vir hierdie beserings is 'n gebrek aan behoorlike voorbereiding en opleiding. Volgens Katelin Thomas, eienaar van K-9 Turbo Training in Ferndale, lei ongeveer 99% van honde-eienaars nie hul troeteldiere voldoende op om aan 'n leiband te loop voordat hulle verwag dat hulle goed sal gedra tydens stap nie. Onvoldoende opleiding kan tot ongelukke en beserings lei.

Om die risiko van beserings te verminder, bied Thomas verskeie waardevolle wenke. Eerstens word dit aanbeveel om 'n standaard ses voet leiband te gebruik in plaas van 'n intrekbare leiband, wat struikel-en-verstrengelgevare kan inhou. Behoorlike leibandhantering is ook deurslaggewend. Thomas beveel aan om die leiband met een hand deur die lus aan die einde te hou en die ander hand te gebruik om dit ongeveer een derde van die pad af te hou. Vermy om die leiband om vingers of polse te draai om verstrengeling te voorkom.

Die gebruik van 'n voorste clip harnas in plaas van net 'n kraag is nog 'n veiligheidsmaatreël. Hierdie harnasse het 'n voorste clip-aanhegting wat die trekbeweging na die eienaar herlei eerder as om die hond toe te laat om vorentoe te beweeg. Dit verminder die spanning op die eienaar en verminder die risiko van beserings.

Daarbenewens is dit noodsaaklik om lekkernye by jou te hê tydens stap. Afleidings kan veroorsaak dat honde trek of hardloop, wat die kanse op ongelukke verhoog. Deur lekkernye aan te bied, kan eienaars hul troeteldiere se fokus herlei en gewenste gedrag versterk, soos los leiband loop en oplettend bly.

Laastens moet eienaars onthou dat hulle en hul honde 'n span is. Om oplettend en waaksaam te bly tydens staptogte is noodsaaklik om potensiële afleidings te identifiseer en 'n plan te beraam om dit te hanteer. Behandeling met positiewe versterking kan hoogs effektief wees om die hond se aandag te vang en beheer te behou.

Hondeloopbeserings kan aansienlik verminder word deur hierdie veiligheidswenke te implementeer en behoorlike opleiding en voorbereiding te beklemtoon. Deur veiligheid te prioritiseer, kan honde-eienaars voortgaan om die voordele van hierdie aktiwiteit te geniet terwyl die risiko van ongelukke tot die minimum beperk word.

