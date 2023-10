Weerlig op Venus kan minder algemeen wees as wat voorheen gedink is, nuwe navorsing stel voor

Ruimtefisici by CU Boulder het navorsing gedoen wat nuwe lig werp op die debat rondom weerlig op Venus. Die span se bevindings dui daarop dat weerligstrale op Venus waarskynlik baie skaarser is as wat voorheen geglo is.

Venus, wat dikwels as een van die mees onherbergsame planete in die sonnestelsel beskou word, het 'n dik, suur wolkbedekking wat dit moeilik maak om te bestudeer. Om hierdie uiterste omgewing te verken, het navorsers data van NASA se Parker Solar Probe gebruik, wat nie oorspronklik bedoel was om Venus te bestudeer nie. Tydens 'n verbyvlieg van die planeet in Februarie 2021 het die sonde "fluitergolwe" opgespoor, energiepulse wat tipies met weerlig op Aarde geassosieer word. Die span se ontleding het egter aan die lig gebring dat hierdie fluitergolwe op Venus deur versteurings in die planeet se swak magnetiese velde veroorsaak kan word, eerder as deur weerlig.

Hierdie navorsing ondersteun vorige studies wat ook nie daarin geslaag het om radiogolwe wat deur weerlig op Venus gegenereer is, op te spoor nie. Ten spyte van dekades se debat onder wetenskaplikes, bly die ware aard van hierdie fluitergolwe en hul oorsprong op Venus onseker. Die navorsers beplan om verdere ontleding te doen tydens toekomstige verbyvlugte van Venus om afdoende vas te stel of weerlig verantwoordelik is vir die fluitergolwe of as 'n ander verskynsel aan die spel is.

Hierdie nuwe bevindinge beklemtoon hoe min ons van ons naburige planeet weet. Met elke nuwe wetenskaplike instrument wat Venus bereik, het navorsers 'n kosbare geleentheid om meer te wete te kom oor hierdie geheimsinnige en vyandige omgewing.

Bron: CU Boulder (geen URL)

Definisies:

– Weerlig: 'n Skielike elektrostatiese ontlading wat tydens 'n donderstorm plaasvind, wat lei tot die vrystelling van lig en hitte. Dit word veroorsaak deur die skeiding van positiewe en negatiewe ladings binne 'n wolk of tussen 'n wolk en die grond.

– Fluitergolwe: Pulsasies in die aarde se magnetiese veld wat veroorsaak word deur weerligontladings in die atmosfeer. Hulle is vernoem na die hoorbare fluitgeluid wat hulle produseer wanneer hulle op vroeë radio-ontvangers ontvang word.

– Magnetiese herkoppeling: 'n Proses waarin magnetiese veldlyne uitmekaar val en dan weer aanmekaar klik, wat energie vrystel. Dit kom voor in plasmas, soos dié wat in ruimte-omgewings voorkom.