Studie vind dat mense minder aandag gee aan werk as hulle dink dat robotte dit nagegaan het

’n Nuwe studie van die Tegniese Universiteit van Berlyn het aan die lig gebring dat mense geneig is om minder aandag aan hul werk te gee wanneer hulle glo dat robotte dit reeds nagegaan het. Die navorsers het 'n scenario nageboots waar deelnemers die taak gekry het om stroombane vir defekte na te gaan. Die helfte van die deelnemers is meegedeel dat 'n robot met die naam Panda eers die stroombane geïnspekteer het, en hulle kon die robot sien en hoor terwyl hulle werk.

Die studie het bevind dat mense wat saam met robotte gewerk het, meer geneig was om 'n verskynsel bekend as "sosiale loafing" te vertoon. Sosiale loafing vind plaas wanneer mense minder moeite doen in 'n span in vergelyking met wanneer hulle alleen werk. Die navorsers stel voor dat hierdie afname in produktiwiteit toegeskryf kan word aan 'n verandering in motivering in gedeelde taakinstellings.

Alhoewel daar geen beduidende verskil was in die tyd en moeite wat beide groepe deelnemers bestee het nie, het diegene wat geglo het dat hulle met die robot gewerk het, minder defekte later in die taak opgevang. Dit kan verklaar word deur die feit dat werk in 'n span die gevoel van individuele aanspreeklikheid vir die uitkoms van 'n taak verminder.

Een beperking van die studie was dat die deelnemers nie direk met die robot interaksie gehad het nie en bewus was dat hulle as deel van die studie waargeneem is. Nietemin laat die bevindinge belangrike vrae ontstaan ​​oor die implikasies van mens-robot-vennootskappe in werklike situasies.

Die verskynsel van sosiale loafing is bestudeer sedert 1913 toe Max Ringelmann dit die eerste keer tydens 'n toutrek-eksperiment waargeneem het. Dit beklemtoon die verminderde inspanning wat individue geneig is om in 'n taak te sit wanneer hulle in 'n span werk.

Die navorsers het ook die aandag gevestig op die uitdagings van die monitering van aandag- en betrokkenheidsvlakke in mens-robot-samewerkings. Alhoewel dit maklik is om 'n persoon se blik op te spoor, is dit 'n meer komplekse taak om te bepaal of die inligting voldoende verstandelik verwerk word.

Hierdie studie het implikasies buite die navorsingsopset. In nywerhede soos lugvaart, waar mens-outomatisering interaksie van kardinale belang is, kan onderbrekings in koördinasie tot foute lei. Daarom is effektiewe opleiding, prosedures en terugvoer noodsaaklik om die veilige en doeltreffende gebruik van outomatisering in die werkplek te verseker.

