Is Aarde-grootte planete meer algemeen rondom Rooi Dwerge? Miskien nie

Die soektog na potensieel bewoonbare eksoplanete fokus dikwels op aarde-grootte wêrelde, aangesien die aarde die enigste bekende bewoonbare planeet is. Onlangse opgewondenheid het die ontdekking van sewe Aarde-grootte planete omring wat om 'n rooi dwergster in die TRAPPIST-1-stelsel wentel, wat gelei het tot spekulasie dat sulke planete meer algemeen rondom rooi dwerge kan voorkom in vergelyking met Sonagtige sterre. Nuwe navorsing dui egter anders.

Die soektog na eksoplanete het begin met NASA se Kepler-ruimteteleskoop, wat byna 5,000 XNUMX eksoplanete geïdentifiseer het, met nog duisende wat op bevestiging gewag het. Aanvanklike bevindings van Kepler het aangedui dat eksoplanete van aardgrootte in bewoonbare sones meer algemeen rondom M-dwerge (rooi dwerge) voorkom. Met verloop van tyd het daar egter twyfel ontstaan ​​oor die akkuraatheid van Kepler se data.

Die onlangse studie, getiteld "Geen bewyse vir meer aard-grootte planete in die bewoonbare sone van Kepler se M versus FGK Stars," geskryf deur Galen Bergsten van die Universiteit van Arizona, daag die vorige aannames uit. Dit beklemtoon dat betroubare waarnemings van planete van aardgrootte in die bewoonbare sone ontwykend bly, selfs vir M-dwerge.

Kepler is ontwerp om aarde-grootte planete rondom sonagtige sterre waar te neem, maar meganiese mislukkings het sy langtermynmonitering onderbreek, wat 'n deeglike opname verhoed het. Gevolglik moes navorsers op Kepler se beperkte data staatmaak om die voorkoms van aard-grootte planete rondom rooi dwerge te skat. Vorige studies het beduidende getalle van hierdie planete voorgestel, maar die nuwe navorsing dui daarop dat Kepler se resultate nie akkuraat was nie, wat die beraamde voorkomssyfers onbetroubaar maak.

Deur die Gaia-ruimtetuig te gebruik, wat die eienskappe van sterre presies meet, onthul die studie dat baie van Kepler se sterre groter en warmer was as wat voorheen gedink is. Gaia se verbeterde data ontbloot die onakkuraatheid van Kepler se resultate en ondermyn verder die aanname dat aard-grootte planete meer algemeen rondom rooidwerge voorkom.

Terwyl die navorsing vorige skattings uitdaag, is dit belangrik om daarop te let dat die vind van aardagtige planete uitdagend is as gevolg van die probleme om transito's rondom rooidwerge op te spoor. Boonop is die bewoonbaarheid van rooidwergplanete steeds 'n onderwerp van onsekerheid, gegewe die potensiaal vir hoë stralingsvlakke en onstabiele atmosfeer.

Daar is baie meer om te leer oor eksoplanete van die aarde, verskillende soorte sterre en hul bewoonbare sones. Soos meer akkurate data beskikbaar word en wetenskaplikes verdere ondersoeke doen, sal ons begrip voortgaan om te verdiep. Die soeke om die voorkoms van aard-grootte planete in bewoonbare sones te bepaal, bly aan die gang, beide rondom rooi dwerge en sonagtige sterre.

Bronne:

– “Geen bewyse vir meer aard-grootte planete in die bewoonbare sone van Kepler se M versus FGK-sterre nie” (The Astronomical Journal, arxiv.org)