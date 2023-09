Oorblyfsels van DNA ontdek in 6 miljoen jaar oue seeskilpadfossiel

Wetenskaplikes het 'n betekenisvolle ontdekking gemaak van DNS-oorblyfsels in die gefossileerde oorblyfsels van 'n seeskilpad wat ses miljoen jaar gelede geleef het. Hierdie bevinding is skaars aangesien dit een van die min kere is wat genetiese materiaal in antieke fossiele van 'n gewerwelde dier geïdentifiseer is.

Die fossiel, wat in Panama opgegrawe is, bestaan ​​uit 'n volledige skulp, of skulp, maar het nie die res van die skelet nie. Die skilpad sou ongeveer 'n voet (30 cm) lank gemeet het. Navorsers het bewaarde beenselle, genaamd osteosiete, in die fossiel gevind. In sommige van hierdie selle is die kerne bewaar en op 'n chemiese oplossing gereageer, wat die teenwoordigheid van DNA-oorblyfsels aandui.

Hoofouteur van die studie, paleontoloog Edwin Cadena, het verduidelik dat hulle nie DNS onttrek het nie, maar eerder die teenwoordigheid van DNS-spore in die kerne bevestig het. DNS is bekend dat dit bederfbaar is, maar onder die regte omstandighede kan dit in antieke oorblyfsels bewaar word. Voorheen het navorsers DNA van diere, plante en mikrobes ontdek wat twee miljoen jaar terugdateer van sediment in Groenland.

Die seeskilpadfossiel behoort aan dieselfde genus as die Kemp's Ridley- en Olive Ridley-skilpaaie, twee van die wêreld se sewe lewende spesies seeskilpaaie. Die Kemp's Ridley, wat hoofsaaklik in die Golf van Mexiko gevind word, is die kleinste seeskilpad, terwyl die olyf Ridley 'n groter verspreiding in tropiese streke oor verskeie oseane het.

Hierdie fossiel verteenwoordig die oudste bekende lid van die Lepidochelys-genus, wat lig werp op die evolusionêre geskiedenis van seeskilpaaie. Die oorblyfsels was egter te onvolledig om die spesie te identifiseer. Terwyl DNS-volgordebepaling van klein fragmente van antieke oorblyfsels 'n uitdaging bly, maak hierdie ontdekking moontlikhede oop vir toekomstige navorsing in molekulêre evolusie.

Bron: Reuters