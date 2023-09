Oorblyfsels van DNA gevind in versteende seeskilpad wat 6 miljoen jaar terug dateer

Navorsers het oorblyfsels van DNS ontdek in die gefossileerde oorblyfsels van 'n seeskilpad wat ongeveer 6 miljoen jaar gelede geleef het. Hierdie bevinding is betekenisvol omdat dit skaars is om genetiese materiaal in sulke antieke gewerwelde fossiele te identifiseer. Die fossiel is in 2015 langs Panama se Karibiese kus opgegrawe en bevat goed bewaarde beenselle wat osteosiete genoem word.

Alhoewel die fossiel slegs gedeeltelik volledig is, met 'n relatief ongeskonde skulp (dop), kon die navorsers die teenwoordigheid van DNS-oorblyfsels in die selkerne van sommige osteosiete identifiseer. Dit is belangrik om daarop te let dat die navorsers nie DNS onttrek het nie, maar eerder die spore van DNS in die kerne herken het.

Hierdie ontdekking verskaf insigte in die evolusionêre geskiedenis van seeskilpaaie. Die fossiel behoort aan die genus Lepidochelys, wat twee lewende spesies seeskilpaaie insluit: Kemp's Ridley- en Olive Ridley-skilpaaie. Kemp se ridley, bekend vir sy driehoekige kop en effens gehakte snawel, word hoofsaaklik in die Golf van Mexiko aangetref. Die olyfryl, wat baie soos Kemp se rooiley lyk, het 'n groter verspreiding en kan in die tropiese streke van die Stille Oseaan, Indiese en Atlantiese Oseaan gevind word.

Die fossiel verteenwoordig die oudste bekende lid van die Lepidochelys-genus en werp lig op sy evolusionêre geskiedenis. Alhoewel die spesifieke spesie nie geïdentifiseer kon word nie as gevolg van die onvolledige oorblyfsels, verskaf die teenwoordigheid van DNA-oorblyfsels waardevolle inligting vir toekomstige molekulêre evolusionêre studies.

Hierdie ontdekking dra by tot die beperkte aantal gewerwelde fossiele met DNS-oorblyfsels. Voorheen is DNS-oorblyfsels gevind in fossiele van dinosourusse, soos Tyrannosaurus en Brachylophosaurus, wat miljoene jare terugdateer. Oorblyfsels van DNS is ook by antieke insekte aangemeld.

Terwyl DNS bederfbaar is, kan sekere bewaringstoestande die oorlewing daarvan in fossiele moontlik maak. Soos navorsing in hierdie veld vorder, kan wetenskaplikes uiteindelik in staat wees om klein stukkies DNS van antieke oorblyfsels te volgorde en verdere insigte te verkry in die evolusionêre verwantskappe van verskeie spesies.

Bron: Reuters