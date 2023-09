Nuwe ontdekking onthul DNA-oorblyfsels in antieke seeskilpadfossiele

Navorsers het 'n baanbrekende ontdekking in antieke fossiele gemaak en oorblyfsels van DNS gevind in die oorblyfsels van 'n seeskilpad wat 6 miljoen jaar terug dateer. Hierdie bevinding dui op 'n seldsame geval van genetiese materiaal wat in sulke antieke gewerwelde fossiele geïdentifiseer is.

Die fossiel, wat in 2015 langs Panama se Karibiese kus opgegrawe is, bevat goed bewaarde beenselle wat osteosiete genoem word. Die navorsers kon die teenwoordigheid van DNA-oorblyfsels in die selkerne van sommige van hierdie osteosiete identifiseer. Dit is belangrik om daarop te let dat die navorsers nie DNS onttrek het nie, maar eerder die teenwoordigheid van DNS-spore herken het.

Dit is bekend dat DNS hoogs bederfbaar is, wat hierdie ontdekking besonder betekenisvol maak. Trouens, die enigste ander gewerwelde fossiele wat met soortgelyke DNS-oorblyfsels gevind is, is twee dinosourusse, Tyrannosaurus en Brachylophosaurus. DNS-oorblyfsels is ook aangemeld in insekte wat tienmiljoene jare terug dateer.

Die seeskilpadfossiel behoort aan dieselfde genus, Lepidochelys, as die Kemp's Ridley-skilpad en die Olive Ridley-skilpad. Die Kemp's Ridley is die kleinste seeskilpadspesie en word hoofsaaklik in die Golf van Mexiko aangetref, terwyl die olyfridley 'n wyer verspreiding in die Stille Oseaan, Indiese en Atlantiese oseane het.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die evolusionêre geskiedenis van die Lepidochelys-genus. Alhoewel die oorblyfsels nie voorsiening gemaak het vir spesie-identifikasie nie, verteenwoordig hulle die oudste bekende lid van hierdie genus. Die navorsers glo dat toekomstige studies die volgordebepaling van klein stukkies DNS kan moontlik maak en selfs meer inligting oor die nabye verwante van antieke spesies kan bied.

In die algemeen beklemtoon hierdie ontdekking die potensiaal om genetiese materiaal uit antieke fossiele te onttrek en ons begrip van evolusionêre geskiedenis te verdiep.

