Vennootskap om Djiboeti se tweede nanosatelliet te ontwerp en bekend te stel

RIDE Space, die Djibouti Ministerie van Hoër Onderwys en Navorsing, en die Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM) het kragte saamgesnoer om Djibouti se tweede nanosatelliet, Djibouti-1B, te ontwikkel en te integreer. Die satelliet sal aan boord van die Falcon 9-vuurpyl gelanseer word, met Momentus se Vigoride-voertuig. Hierdie samewerking, bekend as Project Hydrosat, bied ook 'n geleentheid vir tien Afrika-studente om by die satellietprojek betrokke te wees.

Voortbou op die sukses van sy voorganger, sal Djibouti-1B 'n belangrike rol speel om te voldoen aan die data-insamelingsbehoeftes van die Djibouti Sentrum vir Studie en Navorsing (CERD). Die satelliet sal data wat deur meteorologiese stasies ingesamel is na die Sendingbeheersentrum in Djiboeti stuur. Verder sal dit noodsaaklike gereedskap verskaf om veranderinge in waterbronne te monitor en streke wat deur droogte en waterskaarste in Djiboeti geraak word, op te spoor.

Die bekendstelling van Djibouti-1B is geskeduleer vir Februarie 2024.

Hierdie samewerkingspoging verteenwoordig 'n beduidende stap vorentoe in die gebruik van tegnologie om klimaatpatrone te monitor en waterhulpbronuitdagings aan te spreek. Deur sleutelgebiede in Djiboeti noukeurig te monitor, sal die satelliet belangrike klimaatdata insamel wat sal help met die doeltreffende bestuur van waterbronne. Hierdie inligting sal plaaslike owerhede en belanghebbendes in staat stel om proaktiewe maatreëls te tref om die impak van droogte en waterskaarste te versag.

Project Hydrosat bied 'n ongelooflike geleentheid vir Afrika-studente om praktiese ervaring in die satellietbedryf op te doen. Deur deel te neem aan die ontwikkeling en integrasie van Djibouti-1B, sal hierdie studente nie net bydra tot hul land se wetenskaplike vooruitgang nie, maar ook hul kennis en vaardighede in ruimtetegnologie uitbrei.

Hierdie samewerking tussen RIDE Space, die Djibouti Ministerie van Hoër Onderwys en Navorsing, en CSUM demonstreer die toenemende belangstelling en belegging in ruimtetegnologie regoor Afrika. Dit beklemtoon die vasteland se vasberadenheid om satelliettegnologie te gebruik om dringende omgewingsuitdagings aan te spreek en sosio-ekonomiese ontwikkeling aan te dryf.

In die algemeen beteken die vennootskap om Djiboeti se tweede nanosatelliet te ontwerp en bekend te stel 'n belangrike mylpaal in die ruimtebedryf in Afrika. Die suksesvolle ontplooiing van Djibouti-1B sal die weg baan vir toekomstige vooruitgang in satelliettegnologie en bydra tot die volhoubare bestuur van waterbronne in Djiboeti.

Bronne:

– RIT Space

– Djibouti Ministerie van Hoër Onderwys en Navorsing

– Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM)

Author:

Ayooluwa Adetola, Ruimte in Afrika