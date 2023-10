Onverwagte genetiese variasie gevind in protistiese spesies

Navorsers het 'n verrassende genetiese ontdekking in 'n nuwe protistiese spesie gemaak, wat gevestigde begrip van DNA-na-proteïen-vertaling uitdaag. Die genoom van 'n protis, Oligohymenophorea sp. PL0344, het 'n unieke divergensie in die DNA-kode aan die lig gebring wat die einde van 'n geen aandui, wat die behoefte aan verdere navorsing in hierdie diverse groep organismes beklemtoon.

Dr Jamie McGowan, 'n nadoktorale wetenskaplike by die Earlham-instituut, het die ontleding van die protiste se genoomvolgorde gelei. Die navorsing het ten doel gehad om 'n DNS-volgordebepalingspyplyn te toets om met baie klein hoeveelhede DNS te werk, soos dié wat in 'n enkele sel gevind word. Die span wetenskaplikes by die Earlham Institute en die Universiteit van Oxford het die ongewone genetiese variasie ontdek terwyl hulle die protist bestudeer het wat geïsoleer is uit 'n varswaterdam by Oxford University Parks.

Protiste is 'n diverse groep eukariotiese organismes wat nie as diere, plante of swamme geklassifiseer word nie. Hulle wissel van mikroskopiese, eensellige organismes soos amoebes en alge tot groter veelsellige protiste soos kelp en slymskimmels. Siliate, soos die protis Oligohymenophorea sp. PL0344, is swemprotiste wat algemeen in water voorkom.

Wat hierdie ontdekking merkwaardig maak, is dat variasies in die genetiese kode, veral die stopkodons wat die einde van 'n geen aandui, uiters skaars is. In die meeste gevalle het die kodons TAA en TAG, wat stopkodons is, dieselfde vertaling. In Oligohymenophorea sp. PL0344, hierdie kodons het unieke vertalings, wat die gevestigde begrip van DNA-na-proteïen-translasie uitdaag.

Om die genetiese variasies in protiste te verstaan, soos die een wat in Oligohymenophorea sp. PL0344, is van kardinale belang vir die ontrafeling van die geheimenisse van die natuur. Hierdie onverwagte bevinding werp lig op die groot diversiteit en kompleksiteit van protiste, en beklemtoon hoe min ons van hul genetika weet.

