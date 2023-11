Die vroeë heelal openbaar verrassende insigte: jong sterrestelsels toon onverwagte chemiese samestelling

’n Span astrofisici van die Noordwes-Universiteit het fassinerende ontdekkings gemaak oor die evolusie van vroeë heelalsterrestelsels met behulp van data van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST). Die navorsers het gefokus op "tiener" sterrestelsels wat net twee tot drie miljard jaar na die Oerknal gevorm het, wat waardevolle insigte in ons kosmiese oorsprong verskaf het.

Tradisioneel is die bestudering van verre sterrestelsels soos om terug te kyk in tyd, met lig wat miljarde jare neem om ons te bereik. Die span se ontleding van die Chemiese Evolusie beperk deur gebruik te maak van geïoniseerde lyne in Interstellêre Aurorae (CECILIA) Opnamedata het onverwagte bevindings aan die lig gebring. Hierdie sterrestelsels was nie net warmer as wat verwag is nie, maar het ook verbasend swaar elemente soos nikkel bevat.

Deur 'n saamgestelde prentjie te gebruik wat geskep is uit die lig wat van 23 sterrestelsels versamel is, het die navorsingspan die teenwoordigheid van agt elemente geïdentifiseer: waterstof, helium, stikstof, suurstof, silikon, swael, argon en nikkel. Terwyl die ligter elemente verwag is, was die teenwoordigheid van nikkel, 'n swaarder element as yster, 'n buitengewone openbaring.

Om nikkel in verafgeleë sterrestelsels waar te neem is 'n seldsame gebeurtenis, selfs in ouer sterrestelsels nader aan ons. Tipies word nikkel waargeneem ná verskeie lewensiklusse van sterre, deur supernovas, en die daaropvolgende sintese en verspreiding van swaarder elemente deur die sterrestelsel. Die ontdekking van nikkel dui op iets unieks omtrent die sterre binne hierdie vroeë sterrestelsels.

Hoofskrywer van die studie, assistent-professor Allison Strom, bespiegel dat die hoër waargenome temperature in hierdie jong sterrestelsels met hul eienaardige chemiese samestelling verbind kan word. Sy verduidelik dat verskillende sterrestelseltemperature 'n manifestasie van hul onderskeie chemiese DNA is, aangesien die temperatuur en chemie van gas in sterrestelsels inherent aan mekaar gekoppel is.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe vrae oor die vroeë heelal en die vorming van sterrestelsels. Die studie se bevindinge is gepubliseer in The Astrophysical Journal Letters, wat lig werp op die komplekse en ingewikkelde prosesse wat ons kosmiese geskiedenis gevorm het.

FAQ

1. Wat het die studie oor vroeë heelalsterrestelsels aan die lig gebring?

Die studie het bevind dat die vroeë heelal "tiener" sterrestelsels warmer was as wat verwag is en swaar elemente soos nikkel bevat het, wat relatief skaars is in verafgeleë sterrestelsels.

2. Watter tegnieke is gebruik om hierdie sterrestelsels te bestudeer?

Die astrofisici het data van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) en die Chemical Evolution Constrained met behulp van geïoniseerde lyne in Interstellêre Aurorae (CECILIA)-opname gebruik. Hulle het liggolflengtes wat van verskeie sterrestelsels versamel is gekombineer om 'n saamgestelde prentjie te skep.

3. Waarom is die teenwoordigheid van nikkel betekenisvol?

Nikkel word tipies in ouer sterrestelsels nader aan ons waargeneem, ná verskeie rondtes supernovas en die sintese van swaarder elemente. Die teenwoordigheid daarvan in hierdie jong sterrestelsels dui op unieke eienskappe in hul sterbevolkings.

4. Hoe is sterrestelseltemperatuur en chemie verbind?

Die studie se hoofskrywer stel voor dat die hoër waargenome temperature van hierdie sterrestelsels gekoppel kan word aan hul duidelike chemiese samestelling. Die temperatuur en chemie van gas in sterrestelsels is intrinsiek verweef.