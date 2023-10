Die sonnestelsel se skyf van materiaal strek verder in die interstellêre ruimte in as wat voorheen gedink is

’n Nuwe metode om teleskoopbeelde te skandeer het aan die lig gebring dat die Sonnestelsel se skyf materiaal baie verder in die interstellêre ruimte strek as wat voorheen geglo is. Jare lank het sterrekundiges waargeneem dat die Kuipergordel, 'n veld van ysige rotse, blykbaar uitdun op 'n afstand van 48 AE van die Son. Daar is egter gesien hoe rommelbande twee keer die afstand om ander sterre strek, wat lei tot die ontdekking dat ons Sonnestelsel dalk nie so klein is as wat eens gedink is nie.

Navorsers by Kanada se Herzberg Astronomy and Astrophysics Research Centre het ’n nuwe tegniek gebruik om teikens vir die New Horizons-sonde te soek terwyl dit deur die buitenste streke van die Sonnestelsel beweeg. Die metode, genaamd shift-stacking, behels die neem van verskeie beelde op verskillende tye en die kombinasie daarvan om die sigbaarheid van dowwe voorwerpe te verhoog. Om hierdie proses te bespoedig, het die navorsers masjienleer gebruik, 'n neurale netwerk opgelei om Kuipergordelvoorwerpe in teleskoopbeelde te identifiseer.

Die resultate van die studie het getoon dat die masjienleertegniek twee keer soveel voorwerpe opgespoor het as 'n menslike soektog na die data. Dit dui op 'n hoër digtheid van materiaal op 'n afstand van 60 tot 80 AE langs New Horizons se trajek. Die bykomende puin in hierdie streek kan 'n abnormale gloed verklaar wat deur beide die New Horizons-sonde en die Hubble-ruimteteleskoop waargeneem is.

Verdere navorsing en bevestiging van toekomstige opnames sal nodig wees om die omvang van die Sonnestelsel se skyf van materiaal ten volle te verstaan. As die bevindinge egter waar is, kan dit dui op die bestaan ​​van twee ringe van ysige materiaal, gedeel deur 'n gaping van ongeveer 50 AE. Hierdie ontdekking laat fassinerende vrae ontstaan ​​oor die oorsprong en samestelling van die sonnestelsel se buitenste streke.

Bron: Hierdie navorsing is by die 54ste Lunar and Planetary Science Conference 2023 aangebied.