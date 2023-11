Ontsluit die geheimenisse van glas: verken die strukturele aard

Glas, 'n materiaal wat al eeue lank in verskeie toepassings gebruik word, bly wetenskaplikes intrigeer met sy wanordelike atoomkonfigurasie en ontwykende strukturele reëlmaat. 'n Onlangse deurbraak deur 'n navorsingsgroep onder leiding van professor Motoki Shiga van Tohoku Universiteit se Ongekende skaal Data Analytics-sentrum het egter nuwe lig op hierdie enigmatiese materiaal gewerp.

Die sleutelfokus van die studie was op ringvorms binne die chemies gebonde netwerke van glas. Deur innoverende maniere te ontwikkel om die driedimensionele struktuur en simmetrieë van hierdie ringe te kwantifiseer, kon die navorsers waardevolle insigte ontbloot. Twee aanwysers, "rondheid" en "ruwheid," het 'n deurslaggewende rol gespeel in die bepaling van die aantal verteenwoordigende ringvorms in beide kristallyne en glasagtige silika (SiO2).

Verbasend genoeg het die ontleding 'n mengsel van ringe wat uniek is aan glas aan die lig gebring, sowel as sommige wat soortgelyk is aan dié wat in kristalle voorkom. Hierdie bevinding daag die konvensionele aanname uit dat glas nie strukturele orde het nie en demonstreer dat daar onderliggende patrone binne die oënskynlik chaotiese rangskikking van atome is.

Verder het die navorsingsgroep 'n tegniek ontwikkel om die ruimtelike atoomdigthede rondom die ringe te meet deur hul rigting te ondersoek. Hierdie benadering het anisotropie aan die lig gebring, wat aandui dat die atoomkonfigurasie nie eenvormig in alle rigtings gereguleer word nie. Hierdie ontdekking strook met eksperimentele bewyse, soos diffraksiedata van SiO2, en beklemtoon areas van gelokaliseerde strukturele orde te midde van die algehele versteuring.

Om die strukturele reëlmaat in glas te verstaan, het verreikende implikasies. Dit bied nie net insigte in fase-oorgange, soos verglazing en kristallisasie nie, maar maak ook weë oop vir die beheer van materiaalstrukture en eienskappe. Professor Shiga beklemtoon die belangrikheid van hierdie deurbraak en sê: "Ons suksesvolle analise dra by tot die verstaan ​​van fase-oorgange ... en verskaf die wiskundige beskrywings wat nodig is vir die beheer van materiaalstrukture en materiaal eienskappe."

As ons vorentoe kyk, beplan Shiga en sy span om hierdie nuwe tegnieke te benut om glasmateriaal verder te verken, deur gebruik te maak van data-gedrewe benaderings soos masjienleer en kunsmatige intelligensie. Hierdie data-gesentreerde benadering beloof om nuwe moontlikhede te ontsluit en verdere vooruitgang in glasnavorsing te dryf.

Oorspronklike bron: Kommunikasiemateriaal [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Algemene vrae (FAQ)

V: Waarom is die strukturele aard van glas uitdagend om te verstaan ​​en te beheer?

A: Ten spyte van sy lang geskiedenis van gebruik, verstom glas steeds wetenskaplikes weens sy wanordelike atoomkonfigurasie, wat dit moeilik maak om die strukturele reëlmaat daarvan te ontdek en doeltreffende materiale te ontwerp.

V: Watter ringe het die navorsers in glas gevind en hoe is hulle uniek?

A: Die navorsers het 'n mengsel van ringe ontdek wat uniek is aan glas, sowel as sommige wat lyk soos dié wat in kristalle voorkom, wat die idee uitdaag dat glas nie strukturele orde het nie.

V: Wat is anisotropie, en wat het die studie daaroor geopenbaar met betrekking tot glas?

A: Anisotropie verwys na die nie-uniforme regulering van atoomkonfigurasie in verskillende rigtings. Die studie het anisotropie rondom die ringvorms in glas aan die lig gebring, wat aandui dat strukturele ordening nie eenvormig is nie, maar sakke van reëlmaat vertoon.

V: Hoe help die begrip van die strukturele aard van glas om materiaalstrukture en -eienskappe te beheer?

A: Om die onderliggende patrone in glas te verstaan, bied insig in fase-oorgange soos verglazing en kristallisasie. Boonop maak dit die ontwikkeling moontlik van wiskundige beskrywings wat nodig is vir die beheer van materiaalstrukture en -eienskappe.

V: Hoe gaan die navorsingsgroep glasmateriaal in die toekoms verder ondersoek?

A: Die navorsingsgroep beplan om data-gedrewe benaderings soos masjienleer en kunsmatige intelligensie te benut om prosedures te ontwikkel om glasmateriaal in groter detail te verken, wat nuwe weë vir navorsing en innovasie oopmaak.