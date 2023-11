Ontbloot die geheime van silikaglas: die verborge strukturele reëlmaat

Glas is al eeue lank 'n fundamentele materiaal wat deur mense gebruik word, maar die atoomstruktuur daarvan bly 'n raaisel vir wetenskaplikes. Om die strukturele aard van glas te verstaan ​​en te beheer, is noodsaaklik vir die ontwerp van doeltreffende funksionele materiale. Om lig op hierdie raaisel te werp, het 'n navorsingsgroep onder leiding van professor Motoki Shiga van die Tohoku Universiteit se Ongekende skaal Data Analytics-sentrum gefokus op die ringvorms wat in glasagtige materiale voorkom.

Om die driedimensionele struktuur en strukturele simmetrieë van hierdie ringe te kwantifiseer, het die groep nuwe aanwysers ontwikkel: "rondheid" en "ruwheid." Deur hierdie aanwysers te gebruik, kon hulle die verskillende ringvorms in glasagtige silika (SiO2) identifiseer, sommige uniek aan glas en ander soos ringe wat in kristalle voorkom.

Verder het die navorsers 'n tegniek ontwikkel om die ruimtelike atoomdigthede rondom hierdie ringe te meet deur hul rigting te ontleed. Hul bevindinge het aan die lig gebring dat die atoomkonfigurasie in glas nie in alle rigtings eenvormig is nie, wat anisotropie demonstreer. Interessant genoeg het hulle ook gebiede ontdek waar die atoomrangskikking 'n mate van orde of reëlmaat vertoon het, ten spyte van die algehele chaotiese voorkoms van atome in glasagtige silika.

Die identifikasie van die verborge strukturele reëlmaat in glas het beduidende implikasies. Dit verbeter ons begrip van fase-oorgange soos verglazing en kristallisasie van materiale en verskaf wiskundige beskrywings wat nodig is vir die beheer van materiaalstrukture en -eienskappe.

Voorts beplan professor Shiga en sy kollegas om data-gedrewe benaderings, soos masjienleer en KI, te gebruik om glasmateriaal verder te verken. Hierdie tegnieke bied belowende weë om meer insigte in die raaisels van glas te ontbloot en die funksionele eienskappe daarvan te optimaliseer.

Algemene vrae (FAQ)

1. Waarom is dit belangrik om die atoomstruktuur van glas te verstaan?

Om die atoomstruktuur van glas te verstaan, is noodsaaklik vir die ontwerp van doeltreffende funksionele materiale en die beheer van hul eienskappe.

2. Waarop het die navorsingsgroep gefokus?

Die navorsingsgroep het gefokus op die ringvorms wat in glasagtige materiale voorkom en nuwe aanwysers ontwikkel om hul driedimensionele struktuur en strukturele simmetrieë te kwantifiseer.

3. Wat het die navorsers oor die atoomkonfigurasie in glas ontdek?

Die navorsers het bevind dat die atoomkonfigurasie in glas anisotropie vertoon, wat beteken dat dit nie in alle rigtings eenvormig is nie. Hulle het ook spesifieke areas ontdek waar die atoomrangskikking 'n mate van orde of reëlmaat vertoon het.

4. Hoe dra hierdie navorsing by tot die veld?

Hierdie navorsing dra by tot ons begrip van fase-oorgange, soos verglazing en kristallisasie, en verskaf die wiskundige beskrywings wat nodig is vir die beheer van materiaalstrukture en eienskappe.

5. Wat is die toekomsplanne van die navorsingsgroep?

Die navorsingsgroep beplan om data-gedrewe benaderings soos masjienleer en KI te gebruik om glasmateriaal verder te verken en meer insigte in hul strukturele aard te ontsluit.