Onderwatervulkaan hou 'n groot waterreservoir onder Nieu-Seeland se kus

Navorsers het 'n fassinerende ontdekking aan die kus van Nieu-Seeland gemaak. Deur 3D seismiese beelding te gebruik, het hulle 'n beduidende waterreservoir gevind wat twee myl onder die seebodem onder die water was. Hierdie onderwatervulkaan, wat nou diep in die aardkors begrawe is, demp glo 'n groot aardbewingfout.

Die fout aan die kus van Nieu-Seeland is bekend daarvoor dat dit stadige gly-gebeurtenisse veroorsaak, wat stadige aardbewings is wat help om tektoniese druk oor 'n lang tydperk vry te laat. Wetenskaplikes was nuuskierig oor hoekom hierdie stadige gly-gebeurtenisse meer gereeld by sekere foute voorkom in vergelyking met ander.

Die ontdekking van hierdie uitgebreide waterreservoir lewer bewyse dat begrawe water met hierdie stadige gly-aardbewings verbind kan word. Interessant genoeg was daar geen vorige geologiese bewyse wat die bestaan ​​van so 'n groot waterreservoir by hierdie spesifieke fout voorstel nie.

Andrew Gase, die hoofskrywer van die studie van die Universiteit van Texas Instituut vir Geofisika, verduidelik dat hulle nog nie die presiese effek van die water op die fout kan bepaal nie. Die hoeveelheid water wat gevind is, is egter aansienlik hoër as wat verwag is. Gas beklemtoon die noodsaaklikheid van verdere boorwerk om die impak van die water op die fout se druk te bepaal.

Die onderwatervulkaan en die omliggende sedimente is oorblyfsels van 'n reeks vulkaniese uitbarstings wat 125 miljoen jaar gelede plaasgevind het. Die seismiese skanderings het aan die lig gebring dat die waterinhoud in die vulkaniese rots byna die helfte van sy volume is, wat ongewoon is vir rots van hierdie ouderdom.

Gas spekuleer dat die erosie wat deur die antieke uitbarstings veroorsaak is, 'n poreuse rotsstruktuur geskep het wat as 'n waterreservoir opgetree het. Met verloop van tyd het die rots in klei verander en daardeur nog meer water vasgevang. Hierdie bevinding is betekenisvol aangesien wetenskaplikes glo dat ondergrondse waterdruk 'n deurslaggewende rol speel in die voorkoms van aardbewings wat stadig gly.

Die navorsers stel voor dat ander aardbewingfoute regoor die wêreld soortgelyke waterreservoirs kan hê. Hierdie ontdekking kan lei tot 'n dieper begrip van groot aardbewings en die rol van water in die vrystelling van tektoniese spanning.

