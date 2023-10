Ontdekking van onsigbare voedingstofafskeiding op Great Barrier Reef wek kommer

’n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes aan die Southern Cross Universiteit gedoen is, het die bron van ongekwantifiseerde stikstof en fosfor ontdek wat aansienlike omgewingskade aan die Great Barrier Reef aanrig. Die navorsing, getiteld "Ondersese grondwaterafvoer oorskry rivierinsette as 'n bron van voedingstowwe na die Groot Barrièrerif," beklemtoon die behoefte aan 'n nuwe perspektief in pogings om die rif se gesondheid te bewaar en te herstel.

Die studie, gelei deur dr. Douglas Tait, het natuurlike spoorsnyers aan die kus van Queensland gebruik om die beweging van voedingstowwe op te spoor. Ondersese grondwaterafvoer verwys na die vrystelling van water in die see onder die waterlyn vanaf ondergrondse akwifere en die seebodem. Deur radium-isotope te gebruik, kon die navorsers die hoeveelheid voedingstowwe bepaal wat vanaf land- en raksedimente deur onsigbare grondwatervloei vervoer word.

Die bevindinge dui daarop dat grondwaterafvoer 10-15 keer groter is as rivierinsette, wat voorheen die hooffokus van bewaringspogings was. Ongeveer een derde van nuwe stikstof en twee derdes van fosforinsette na die Groot Koraalrif kom van grondwaterafvoer. Dit beteken dat byna twee keer die hoeveelheid stikstof die rif deur grondwater binnegaan in vergelyking met rivierwaters.

Die oortollige voedingstowwe hou 'n bedreiging in vir die rif se biodiversiteit, wat lei tot kwessies soos skadelike algebloeisels, uitbrake van doringkroon seesterre en visiektes. Die studie beklemtoon die behoefte aan 'n strategiese verskuiwing in bestuursbenaderings om die Great Barrier Reef te beskerm. Pogings om voedingstofimpakte te versag moet die langtermynberging en afvoer van voedingstowwe in grondwater in ag neem.

Die komplekse voedingstofdinamika binne die rif beklemtoon die belangrikheid daarvan om voedingstofbronne te verstaan ​​en te bestuur vir die behoud van hierdie natuurlike wonder. Hierdie navorsing dien as 'n wekroep en doen 'n beroep op gesamentlike pogings om die Great Barrier Reef te beskerm teen die gevolge van oortollige voedingstowwe.

