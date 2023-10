Nieu-Seeland se versteekte waterreservoir kan leidrade hou vir stadige aardbewings

Wetenskaplikes het 'n groot reservoir van water ontdek wat onder die seebodem in die Hikurangi Subduksiesone versteek is, wat ook bekend is vir sy potensiaal om 'n toekomstige 'megabewing' te ontketen. Hierdie ontdekking kan waardevolle insigte verskaf oor die verskynsel van "stadige aardbewings". Met behulp van 3D seismiese beelding kon navorsers die reservoir identifiseer, wat ongeveer 3 km onder die seebodem aan die kus van die Noord-eiland geleë is.

Die Hikurangi Subduksiesone strek vanaf die noordooste van die Noord-eiland en gaan verby Hawke's Bay, waar dit onder die Australiese plaat inskuif. Navorsers wat hierdie streek bestudeer, het voorheen 'n een-uit-vier-kans geskat dat 'n 'megabewing' in die volgende 50 jaar langs Nieu-Seeland se grootste verskuiwingslyn sal plaasvind. Die teenwoordigheid van die waterreservoir kan help om die voorkoms van stadige gly-gebeurtenisse of stadige aardbewings te verklaar.

Volgens dr Andrew Gase, die hoofskrywer van die studie, word geglo dat die water in die reservoir die aardbewingfout demp, wat dit toelaat om opgeboude tektoniese spanning vry te stel deur skadelose aardbewings wat stadig gly. Stadiggly-gebeurtenisse verskil van normale aardbewings aangesien hulle druk geleidelik oor dae of selfs weke vrystel. Ten spyte van hul algemene voorkoms, bly die presiese oorsaak agter stadige gly-gebeurtenisse onbekend.

Die onlangse ontdekking van die waterreservoir verskaf direkte geologiese bewyse vir die verband tussen stadige gly-gebeurtenisse en begrawe water. Dr Gase het onthul dat die skaal van die waterreservoir naby Nieu-Seeland ongekend is, wat daarop dui dat die hoeveelheid water wat teenwoordig is, baie hoër is as normaal.

Die ondergrondse waterdruk in die reservoir kan 'n belangrike rol speel in die skep van toestande wat stadig-gly aardbewings veroorsaak. Om 'n dieper begrip van hierdie verskynsel te kry, doen dr Gase 'n beroep op verdere boorwerk om die eindbestemming van die water en die impak daarvan op die fout se druk te bepaal. Hierdie bykomende inligting kan lei tot 'n meer presiese begrip van groot aardbewings en hul potensiële impak.

Oor die algemeen bied die ontdekking van Nieu-Seeland se versteekte waterreservoir waardevolle insigte in die meganismes agter stadige aardbewings. Dit werp lig op die kompleksiteite van tektoniese aktiwiteit in hierdie streek en kan bydra tot die verbetering van aardbewingvoorspelling en -versagtingspogings in die toekoms.

Bronne:

– Nuushub

– GNS Wetenskap