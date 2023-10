'n Deurbraak in kwantuminligtingomskakeling: kamertemperatuur MW-na-optiese omskakelaar

'n Span wetenskaplikes by die QOT Sentrum vir Kwantum Optiese Tegnologieë, insluitend 'n student van die Fakulteit Fisika aan die Universiteit van Warskou, het 'n revolusionêre toestel ontwikkel wat in staat is om kwantuminligting tussen mikrogolf- en optiese fotone om te skakel. Hul navorsing, gepubliseer in Nature Photonics, demonstreer 'n nuwe mikrogolfopsporingsmetode met verreikende toepassings in kwantumtegnologieë, kwantumnetwerkinfrastruktuur en mikrogolfradio-astronomie.



Die vermoë om kwantuminligting om te skakel is analoog aan hoe digitale lêers na elektriese stroom omgeskakel word wanneer musiek op 'n toestel gespeel word. In hierdie geval het die wetenskaplikes kwantuminligting suksesvol van 'n enkele mikrogolffoton na 'n enkele optiese foton oorgedra. Die bereiking van enkelfoton-bewerkings is egter ongelooflik uitdagend vanweë die akkuraatheid wat vereis word en die behoefte om geraas te verminder. Boonop voeg interaksie met optiese fotone, wat energievlakke duisende keer hoër as mikrogolffotone besit, 'n bykomende laag kompleksiteit by.



Die omskakeling van kwantuminligting is noodsaaklik vir hibriede kwantumnetwerke, wat verskillende kwantumtoestelle soos kwantumrekenaars verbind. Terwyl kwantumberekening gerealiseer kan word met behulp van mikrogolffotone en supergeleidende stroombane, word die langafstand-oordrag van kwantuminligting wat op hierdie manier geënkodeer is deur geraasakkumulasie belemmer. Hierdie probleem word oorkom deur optiese fotone te gebruik, wat kwantuminligting doeltreffend via optiese vesels oordra. Daarom is 'n mikrogolf-na-optiese omskakelaar vir kwantuminligting noodsaaklik om die gaping tussen kwantumrekenaars en die kwantuminternet te oorbrug.



Die wetenskaplikes het hierdie deurbraak bereik deur Rydberg-atome te gebruik, wat met beide mikrogolf- en optiese fotone kan inwerk. Rydberg-atome, geproduseer deur laser-opwekking van valenselektrone in rubidium-atome, neem dramaties toe in grootte en vertoon interessante eienskappe. Vorige demonstrasies van mikrogolf-na-optiese omskakeling was beperk tot laserverkoelde atome vasgevang in komplekse magneto-optiese opstellings. Die span by die Universiteit van Warskou het suksesvol gedemonstreer dat hierdie omskakeling by kamertemperatuur bereik kan word deur atoomdampe in 'n glassel te gebruik, wat die weg baan vir 'n vereenvoudigde en potensieel geminiaturiseerde omskakelaar in die toekoms.



Boonop toon die nuwe omskakelingskema merkwaardige lae geraasvlakke en die vermoë om bewerkings op enkele fotone uit te voer. Hierdie baanbrekende innovasie laat die omsetter toe om deurlopend te werk sonder dat dit nodig is vir atoomvang of herpomp. Die eenvoud van die opstelling word slegs oortref deur die aansienlik verbeterde parameters van die omskakelingsproses wat deur die navorsers by UW behaal is.



Hierdie ontdekking is 'n belangrike stap vorentoe in die bevordering van tegnologieë vir kwantuminligtingverwerking en hul integrasie in praktiese toepassings. Met die ontwikkeling van die kamertemperatuur MW-na-optiese omsetter het die moontlikhede vir kwantumnetwerke en kwantumrekenaars eksponensieel uitgebrei.



Bronne:

– Nature Photonics (2023), DOI: 10.1038/s41566-023-01295-w

