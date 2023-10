Universiteit van Leicester bevestig Infrarooi Aurora op Uranus

In ’n baanbrekende ontdekking het sterrekundiges van die Universiteit van Leicester die bestaan ​​van ’n infrarooi (IR) aurora op die planeet Uranus bevestig. Dit is die eerste keer dat 'n IR-aurora op die koue buitenste planeet waargeneem is. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature Astronomy, het beduidende implikasies vir ons begrip van planetêre magnetiese velde en die potensiaal vir buiteaardse lewe.

Aurorae word veroorsaak deur gelaaide deeltjies wat via magnetiese veldlyne met 'n planeet se atmosfeer bots. Op aarde lei hierdie botsings tot die skitterende vertonings van die Noord- en Suiderlig. Op Uranus, waar die atmosfeer hoofsaaklik uit waterstof en helium bestaan, straal die aurora egter lig uit in golflengtes buite die sigbare spektrum, soos die infrarooi.

Om die teenwoordigheid van die IR-aurora te bevestig, het die span wetenskaplikes spesifieke golflengtes van lig wat deur Uranus uitgestraal word, met die Keck II-teleskoop ontleed. Hulle het duidelike toenames in die digtheid van gelaaide deeltjies bekend as H3+ in Uranus se atmosfeer waargeneem, wat die ionisasie aandui wat veroorsaak word deur die teenwoordigheid van die aurora.

Hierdie ontdekking verbeter nie net ons begrip van die magnetiese velde van buitenste planete in ons sonnestelsel nie, maar het ook implikasies vir die identifikasie van eksoplanete wat lewe kan ondersteun. Hoofskrywer Emma Thomas, 'n PhD-student aan die Universiteit van Leicester, stel voor dat die energieke aurora op Uranus verantwoordelik kan wees vir die opwekking en verspreiding van hitte, wat verduidelik hoekom die planeet warmer is as wat aanvanklik voorspel is.

vrae

Wat is 'n aurora?

'n Aurora is 'n natuurlike ligvertoning in die lug, wat gewoonlik in poolstreke waargeneem word. Dit word veroorsaak deur gelaaide deeltjies van die son wat met atome en molekules in die aarde se atmosfeer bots.

Hoe word aurorae op Uranus gevorm?

Aurorae op Uranus word gevorm wanneer hoogs-energetiese gelaaide deeltjies met die planeet se atmosfeer in wisselwerking tree via sy magnetiese veldlyne.

Wat is 'n infrarooi aurora?

'n Infrarooi aurora is 'n aurora wat lig in die infrarooi deel van die elektromagnetiese spektrum uitstraal, wat nie vir die menslike oog sigbaar is nie.

Wat beteken hierdie ontdekking vir die soeke na buiteaardse lewe?

Die teenwoordigheid van 'n infrarooi aurora op Uranus dui daarop dat ander planete met soortgelyke atmosferiese samestellings ook aurorae kan vertoon. Deur hierdie aurorae te bestudeer, kan wetenskaplikes insigte kry in die magnetiese velde en potensiële bewoonbaarheid van eksoplanete.

Hoe is die infrarooi aurora op Uranus bevestig?

Die infrarooi aurora op Uranus is bevestig deur die ontleding van spesifieke golflengtes van lig wat van die planeet uitgestraal word met behulp van die Keck II-teleskoop. Dit het wetenskaplikes in staat gestel om toenames in die digtheid van gelaaide deeltjies wat met die aurora geassosieer word, waar te neem.

Wat is die implikasies van hierdie ontdekking?

Hierdie ontdekking verbeter ons begrip van planetêre magnetiese velde en beklemtoon die rol van aurorae in die herverspreiding van hitte op planete. Dit dui ook daarop dat eksoplanete soortgelyk in grootte en samestelling aan Uranus soortgelyke magnetiese en atmosferiese eienskappe kan vertoon.