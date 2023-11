Die enigmatiese wêreld van die ruimte: ondersoek die son se invloed op aarde

Was jy al ooit geboei deur die raaisels van die ruimte en het jy gewonder oor die impak van sonaktiwiteit op ons planeet? Reis saam met ons terwyl ons in die enigmatiese veld van Heliophysics duik en die fassinerende werk van Ale Pacini, 'n toegewyde Heliophysics Data Steward by NCEI, ontdek.

Ale se fassinasie met die Son en sy dinamika het in 2000 begin toe sy haar reis in Sonfisika as 'n voorgraadse Navorsingsassistent aan die Mackenzie Universiteit in Brasilië begin het. Dit was gedurende hierdie tyd dat sy verlief geraak het op die verwikkeldheid van ons pragtige ster en sy diepgaande verbintenisse met ons blou planeet.

Ale het in 2021 by NCEI aangesluit as 'n NOAA-geaffilieerde en het in die wêreld van magnetometerdata van NOAA se satelliete gedelf. Deur haar werk het sy waardevolle insigte gekry in die deurslaggewende rol van NCEI se Solar and Terrestrial Physics (STP)-groep in die bevordering van Son- en Ruimteweerwetenskap en -bedrywighede. Gedryf deur haar begeerte om verder tot NOAA se missie by te dra, het Ale aansoek gedoen vir 'n federale pos en in die somer van 2023 'n ekstatiese nuwe federale werknemer by NCEI/STP geword.

As 'n Helio Data Steward, draai Ale se daaglikse take om haar diepgaande begrip van huidige en toekomstige NCEI Solar and Space Weather-produkte, sowel as om aan die behoeftes van datagebruikers te voldoen. Sy werk saam met spanne wat aan komende NOAA Space Weather-sendings werk, wetenskaplikes en operateurs wat die data gebruik, en kollegas wat verantwoordelik is vir die argivering en die verskaffing van toegang tot datastelle. Daarbenewens speel Ale 'n belangrike rol in die verbetering van NOAA se kommunikasie- en uitreikpogings deur openbare toesprake te lewer en hul aanlyn-teenwoordigheid te verbeter.

Ale se entoesiasme vir haar werk borrel na die oppervlak wanneer sy sonkolle, auroras en die impak van sonvlamme bespreek. Sy geniet dit daarin om die ingewikkelde besonderhede van hierdie buitengewone verskynsels te ontrafel en te illustreer hoe ons planeet dans in die omhelsing van die sonwind.

Algemene vrae

Watter opleiding en opleiding word benodig vir 'n loopbaan in Heliofisika?

'n Loopbaan in Heliofisika volg tipies die tradisionele pad van die voltooiing van 'n voorgraadse graad in Fisika, gevolg deur 'n meestersgraad en 'n Ph.D. Terwyl die spesifieke posisie van 'n Helio Data Steward 'n wetenskaplike agtergrond vereis om beide die data en die fisika agter die metings te verstaan, is daar verskeie loopbaanpaaie binne Heliophysics, wat wissel van data-ontleders en sagteware-ingenieurs tot ruimteweervoorspellers, opvoeders en kommunikeerders.

Wat het Ale geïnspireer om 'n loopbaan in Heliofisika te volg?

Ale se passie vir ruimtewetenskap is aangevuur deur die fliek "Contact", waar sy Jodie Foster se uitbeelding van 'n astrofisikus gesien het. Die vasberadenheid en toewyding van 'n vrou wat in sterrewagte werk en vir haar wetenskap veg, het Ale geïnspireer om haarself in daardie rol voor te stel. Ale het uiteindelik in die sterrewagte gewerk wat in die fliek vertoon is en het selfs die geleentheid gehad om Dr. Jill Tarter, die werklike sterrekundige wat as die inspirasie vir die karakter gedien het, te ontmoet.

Aan watter projekte werk Ale tans?

Ale is diep betrokke by die ontwikkeling van die toekomstige sending Space Weather Follow-On L1 (SWFO-L1), wat beplan word vir lansering deur NOAA in 2025. Sy ondersteun aktief die NCEI/STP-span in die voorbereiding van die satelliet vir sy missie, wat sal verskaf waardevolle waarnemings vir NOAA se Space Weather Prediction Centre (SWPC) en dien as 'n waardevolle hulpbron vir die Helio-wetenskapgemeenskap.

Wat is Ale se gunstelingaspek van haar werk?

Ale vind groot vreugde in die konvergensie van haar passies, wat Heliofisika, wetenskap-uitreik en data-voogdyskap insluit. Om met multidissiplinêre spanne te werk en vanuit uiteenlopende perspektiewe te leer is die aspekte van haar werk wat sy die opwindendste vind, aangesien dit 'n magdom insigte en waarde bydra tot hul gedeelde doelwitte.