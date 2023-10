Direkte beeldvorming van glikane wat aan biomolekules op die enkelmolekule-vlak bind

’n Span organiese chemici van die Max-Planck-instituut vir vastestofnavorsing, in samewerking met navorsers van die Universiteit van Tübingen en die Universiteit van Kopenhagen, het ’n mikroskopiemetode ontwikkel om beelde van glikane vas te lê wat aan biomolekules gebind is. Glikane, wat koolhidrate is wat by verskeie biologiese prosesse betrokke is, word tipies op seloppervlaktes aangetref. Hierdie navorsing, gepubliseer in Science, bied 'n deurbraak in beeldtegnieke op enkelmolekulevlak.

Glikane speel 'n deurslaggewende rol in proteïenvou en is omvattend bestudeer vanweë hul belangrikheid in biologiese prosesse. In hierdie studie het die navorsers 'n elektrobespuitingstegniek gebruik om glikane wat aan lipied- en proteïenmolekules (bekend as glikosaminoglikane en glikkonjugate) gebind is, op silwer- en koperoppervlaktes te druk. Dit het voorsiening gemaak vir direkte beelding van die molekules met behulp van skanderingtonnelmikroskopie.

Deur hierdie tegniek te gebruik, was die navorsingspan in staat om spesifieke monosakkariede binne glikaankettings te identifiseer en insigte te verkry in die oriëntasie en aanhegtingsposisies van glikane op proteïenruggraat. Die wetenskaplikes het ook die toepassing van hierdie beeldmetode gedemonstreer deur beelde vas te lê van suurstofgekoppelde glikane wat aan musienproteïene gebind is, wat moontlik kan help met die opsporing van vroeë kankerbiomerkers.

Hierdie nuwe beeldtegniek het groot potensiaal in verskeie navorsingspogings, insluitend die identifikasie van onbekende glikolipiede en glikoproteïene. Die vermoë om die volgordes en liggings van glikane op enkelmolekulevlak te visualiseer, verskaf waardevolle insigte in die strukturele eienskappe en funksionele rolle van hierdie koolhidrate in biologiese prosesse.

Bron: Kelvin Anggara et al, Direkte waarneming van glikane gebind aan proteïene en lipiede op die enkelmolekule vlak, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856