Baie glo dat dit 'n asteroïde-impak was wat gelei het tot die ondergang van dinosourusse en die era van soogdiere ingelui het. ’n Onlangse studie het egter lig gewerp op ’n deurslaggewende faktor wat ’n beduidende rol in hul uitsterwing gespeel het: stof.

Navorsers veronderstel al lank dat die stofuitval van die asteroïde-impak 'n rol gespeel het in die wêreldwye ramp. In 'n nuwe studie gepubliseer in die joernaal Nature Geoscience, het wetenskaplikes die kragtige rol van stof onthul om uitsterwings te dryf en die balans van lewe op Aarde te ontwrig.

Deur sedimentêre bewyse van die Tanis-terrein in Noord-Dakota te ontleed, het die navorsers simulasies uitgevoer wat die na-impaktoestande simuleer. Hierdie simulasies het aan die lig gebring dat die fynkorrelige stof, 'n neweproduk van die verpoeierde rots wat in die atmosfeer uitgestoot word, 'n groot impak op die omgewing gehad het. Die stofdeeltjies, wat 0.8-8.0 mikrometer meet, het 'n globale wolklaag gevorm, wat sonlig blokkeer en fotosintese vir tot twee jaar belemmer het.

Die stofuitval was nie 'n blote ongerief nie. Die totale hoeveelheid stof wat deur die impak gegenereer is, is na raming sowat 2,000 11 gigaton, wat meer as 15 keer die gewig van Mount Everest is. Sy teenwoordigheid in die atmosfeer vir 27 jaar het die Aarde in 'n toestand van duisternis en koue gedompel. Die oppervlaktemperature het met ongeveer 15 grade Fahrenheit (XNUMX grade Celsius) gedaal, wat begin het waarna wetenskaplikes verwys as 'n "impakwinter".

Hierdie katastrofiese gebeurtenis het 'n kaskade van uitsterwings oor verskillende ekosisteme veroorsaak. Aangesien plante hul vermoë verloor het om voedsel te produseer deur fotosintese, het herbivore uitgehonger en karnivore is sonder prooi gelaat. Die ineenstorting van voedselwebbe in mariene ryke het gelei tot die ondergang van piepklein fitoplankton, wat die ekologiese ineenstorting verder vererger het.

Die herstel van hierdie "impakwinter" het etlike dekades geneem, met voor-impak temperatuurtoestande wat eers ná sowat 20 jaar teruggekeer het. Gedurende hierdie tydperk het die oorheersing van dinosourusse tot 'n einde gekom, wat 'n geleentheid gebied het vir soogdiere om op te staan ​​en die dominante organismes op Aarde te word.

Die studie beklemtoon die belangrikheid van stof as 'n sleuteldrywer van massa-uitsterwings. Terwyl vorige navorsing op ander faktore soos swael en roet gefokus het, beklemtoon hierdie studie die sentrale rol van stof in die hervorming van die planeet se geskiedenis.

Vrae:

V: Wat het die uitsterwing van dinosourusse veroorsaak?

A: Die uitsterwing van dinosourusse is hoofsaaklik veroorsaak deur 'n asteroïde-impak wat 'n aansienlike deel van die lewe op Aarde uitgewis het.

V: Hoe het stof tot hul uitsterwing bygedra?

A: Die stofuitval van die asteroïde-impak het sonlig geblokkeer, fotosintese belemmer en 'n kettingreaksie van uitsterwings oor verskillende ekosisteme veroorsaak.

V: Is die impak-winterverskynsel uniek aan die uitsterwing van dinosourusse?

A: Impakwinters het deur die Aarde se geskiedenis plaasgevind, maar die gebeurtenis wat die era van dinosourusse beëindig het, is die bekendste voorbeeld.

V: Hoe lank het dit vir die Aarde geneem om van die impak te herstel?

A: Die herstel van die impak-winter het dekades geneem, met voor-impak temperatuurtoestande wat na ongeveer 20 jaar teruggekeer het.

V: Het enige organismes die uitsterwinggebeurtenis oorleef?

A: Organismes wat 'n dormante fase kon betree of by 'n algemene leefstyl kon aanpas, het oor die algemeen 'n groter kans op oorlewing gehad. Klein soogdiere kon byvoorbeeld in die nadraai van die ramp floreer.