Moderne voëls het proteïene van dinosourus-voorouers geërf, studie bevind

Wetenskaplikes van University College Cork (UCC) en die Stanford Synchrotron Radiation Light Source (SSRL) het 'n baanbrekende ontdekking gemaak in die studie van voëlvere: moderne voëls het ongeveer 125 miljoen jaar gelede proteïene van hul dinosourus-voorouers geërf. Hierdie bevinding dui daarop dat sekere spesies geveerde dinosourusse moontlik met hul vere kon gly.

Vorige navorsing het voorgestel dat dinosourusvere proteïene bevat wat hulle meer buigbaar maak as die vere van hedendaagse voëls. Hierdie nuwe studie onthul egter dat die meeste dinosourusvere eintlik alfa-keratienproteïene bevat het, wat hulle van buigsaamheid voorsien het. Daarteenoor is moderne voëlvere ryk aan beta-keratienproteïene, wat hulle die krag gee wat nodig is vir vlug.

Die navorsingspan het hul studie uitgevoer met behulp van die vlerke van die dinosourus Sinornithosaurus, 'n potensieel sweefspesie, sowel as die vroeë voëlspesie Confuciusornis. Hulle het ook 50 miljoen jaar oue vere van die Verenigde State ontleed. Deur kragtige X-strale van SSRL te gebruik, is die fossiele ondersoek om vas te stel of beta-keratienproteïene nog in hul oorspronklike vorm teenwoordig was en of hulle oor miljoene jare getransformeer het.

Die resultate het getoon dat die fossiliseringsproses alfa-proteïene kan genereer, wat moontlik nie in die veer teenwoordig was toe die dier gelewe het nie. Sommige fossielvere het alfa-proteïene bevat, maar die navorsers meen hierdie proteïene het ontstaan ​​as gevolg van die intense hitte waaraan die fossiele mettertyd blootgestel is.

Die studie se hoofskrywer, professor Maria McNamara, verduidelik dat selfs oënskynlik goed bewaarde fossielweefsels tydens fossilisering verander kan word. Die span ontwikkel nuwe gereedskap om die fossiliseringsproses beter te verstaan ​​en die chemiese geheime van fossiele te ontsluit, wat nuwe insigte sal verskaf in die evolusie van belangrike weefsels en hul biomolekules.

Hierdie studie, gepubliseer in die joernaal Natural Ecology & Evolution, beklemtoon nuwe ooreenkomste tussen dinosourusse en voëls en werp lig op die chemiese samestelling van vere van miljoene jare gelede.

