Nuwe ontdekkings onthul die oorsprong van Didymos en Dimorphos

In 'n baanbrekende sending verlede September het NASA die gevaarlike asteroïde Dimorphos suksesvol van die aarde af herlei deur 'n ruimtetuig daarin te slaan. Bekend as die Double Asteroid Redirection Test (DART), het hierdie missie verwagtinge oortref deur die mensdom se vermoë te demonstreer om potensiële asteroïdebotsings te voorkom. Die nasleep van die impak het egter ook aan wetenskaplikes fassinerende insigte verskaf oor die oorsprong van beide Dimorphos en sy groter eweknie, Didymos.

Onlangse navorsing wat na die DART-impak uitgevoer is, het aan die lig gebring dat Dimorphos en Didymos uit dieselfde materiaal saamgestel is, wat aandui dat hulle waarskynlik van 'n enkele liggaam afkomstig is. Daar is gevind dat die spektroskopiese handtekening, wat verwys na die spesifieke golflengtes van lig wat deur die asteroïdes weerkaats word, identies is tussen die twee. Beide asteroïdes bestaan ​​hoofsaaklik uit silikaat, 'n verbinding wat uit silikon en suurstof bestaan.

Tydens die aanvanklike impak is 'n wolk van fynkorrelige stof en gasvormige materiaal wat spore natrium en kalium bevat, binne minute weg van die stelsel versprei. ’n Sekondêre wolk van swaarder rommel het egter maande lank aangehou. Waarnemings gemaak met behulp van NASA se 3m IRTF-teleskoop in Hawaii het getoon dat hierdie puinwolk ooreenstem met die spektroskopiese handtekening van pre-impak Didymos, wat hul gedeelde samestelling bevestig.

Die samestelling van die puinwolk het ook insig verskaf in die verskille tussen Didymos en Dimorphos. Terwyl die puin uit groter rotse en swaarder materiaal bestaan ​​het, bestaan ​​die oppervlak van Didymos waarskynlik uit kleiner korrels. Hierdie voorspelling kan verder bevestig word deur die komende Europese Ruimte-agentskap se HERA-sending.

Maar hoe het Didymos en Dimorphos van mekaar geskei as hulle eens een liggaam was? Die leidende teorie is die 'rotasie-ontwrigting'-model, wat daarop dui dat vinnig-draaiende asteroïdes met swak interne sterkte materiaal in 'n wentelbaan kan uitstoot en uiteindelik 'n satelliet vorm. Didymos, met sy vinnige rotasie en eienaardige geometrie van 'n sferiese vorm met 'n ekwatoriale bult, strook met hierdie model.

Met die ophoping van nuwe data wat na die DART-impak versamel is, het die bewyse wat die oorsprong van Didymos en Dimorphos as 'n enkele liggaam ondersteun, versterk. Nie net bied die identiese spektrale handtekening 'n sterk saak nie, maar dit bied ook aan wetenskaplikes 'n unieke geleentheid om Dimorphos in detail te bestudeer. Soos ons voortgaan om die geheimenisse van ons heelal te ontrafel, dra sulke missies en ontdekkings by tot ons groeiende begrip van die kosmos en ons rol om die aarde se veiligheid te verseker.

FAQ

Wat was die doel van die DART-sending?

Die doel van die DART (Double Asteroid Redirection Test)-sending was om gevaarlike asteroïdes weg van die aarde af te herlei deur doelbewus 'n ruimtetuig met hulle te bots.

Wat het wetenskaplikes geleer oor die oorsprong van Didymos en Dimorphos?

Navorsing wat na die DART-impak uitgevoer is, het aan die lig gebring dat Dimorphos en Didymos van dieselfde materiaal gemaak is, wat daarop dui dat hulle van 'n enkele liggaam afkomstig is.

Waarom was die sekondêre puinwolk betekenisvol?

Die sekondêre puinwolk het maande lank voortgeduur ná die DART-impak en het ooreenstem met die spektroskopiese handtekening van pre-impak Didymos, wat insig in die samestelling van beide asteroïdes verskaf het.

Wat is die 'rotasie-ontwrigting'-model?

Die 'rotasie-ontwrigting'-model dui daarop dat klein, vinnig-draaiende asteroïdes met swak interne sterkte materiaal in 'n wentelbaan kan uitstoot en uiteindelik 'n satelliet vorm. Hierdie model verduidelik die skeiding van Didymos en Dimorphos.

Hoe versterk die identiese spektrale handtekening die saak vir die oorsprong van Didymos en Dimorphos?

Die identiese spektrale handtekening tussen Didymos en Dimorphos dui sterk daarop dat hulle eens een liggaam was en die teorie van hul gedeelde oorsprong ondersteun.