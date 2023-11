Deurbraaktegniek gebruik mikrobiese DNA om begrawe minerale op te spoor

Navorsers het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van mineraaleksplorasie gemaak. Deur mikrobiese DNA in oppervlakgrond te bestudeer, het wetenskaplikes aan die Universiteit van Brits-Columbië (UBC) 'n nie-indringende metode ontwikkel om begrawe kimberliet, 'n rots wat met diamante geassosieer word, op te spoor. Hierdie innoverende tegniek bied 'n meer presiese alternatief vir tradisionele geochemiese analise, wat die mynbousektor moontlik 'n rewolusie kan bring.

In hul studie wat in Nature Communications Earth and Environment gepubliseer is, verduidelik die navorsers dat mikrobes in grond veranderinge ondergaan wanneer hulle met ertsmateriaal in aanraking kom. Hierdie veranderinge kan dien as "biologiese vingerafdrukke" wat die teenwoordigheid van begrawe mineraalafsettings openbaar. Deur die DNS-volgordes van hierdie aanwysermikrobes te ontleed, kon die wetenskaplikes die spesifieke ligging identifiseer van kimberliet wat tientalle meters onder die aarde se oppervlak begrawe is.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as diamanteksplorasie. Dieselfde DNS-volgordebepalingsmetodes kan toegepas word om ander minerale te identifiseer wat deurslaggewend is vir die globale oorgang na groen energie. Die span se deurlopende navorsing het byvoorbeeld belowende resultate getoon in die opsporing van porfierkoperafsettings, wat noodsaaklik is vir die vervaardiging van hernubare energietegnologieë.

Deur die krag van mikrobiese DNA te benut, kan hierdie tegniek moontlik tyd en hulpbronne vir mineraalprospekteerders bespaar. In plaas daarvan om net op boorwerk en chemiese ontleding staat te maak, wat duur en tydrowend kan wees, bied hierdie nie-indringende benadering 'n koste-effektiewe en doeltreffende manier om begrawe minerale vas te stel. Boonop maak dit nuwe moontlikhede oop vir verdere innovasie in die mynbedryf.

FAQ

V: Hoe werk die mikrobiese DNA-tegniek?

A: Mikrobes in die grond ondergaan veranderinge wanneer hulle met ertsmateriaal in aanraking kom. Deur die DNS-volgorde van hierdie indikatormikrobes te ontleed, kan navorsers die teenwoordigheid en ligging van begrawe mineraalafsettings identifiseer.

V: Wat is die voordele van hierdie tegniek in vergelyking met tradisionele metodes?

A: Anders as tradisionele geochemiese analise, wat boor- en toetselemente in die grond behels, is die mikrobiese DNA-tegniek nie-indringend, meer presies en moontlik meer koste-effektief.

V: Kan hierdie tegniek op ander minerale as diamante toegepas word?

A: Ja, hierdie tegniek het wyer toepassings in mineraaleksplorasie. Die navorsers het ook belowende resultate getoon met die identifisering van porfierkoperafsettings, wat noodsaaklik is vir hernubare energietegnologieë.

V: Wat is die implikasies vir die mynbousektor?

A: Hierdie deurbraaktegniek kan die toekoms van die mynbousektor herdefinieer deur 'n meer presiese en doeltreffende metode te verskaf om begrawe minerale te identifiseer. Dit het die potensiaal om tyd en hulpbronne vir mynwerkers te bespaar, wat lei tot verhoogde produktiwiteit en kostebesparings.

