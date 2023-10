Die prominente Chinese wetenskaplike Ouyang Ziyuan, bekend as die 'stigtersvader' van China se maanverkenningsprogram, het die akkuraatheid van Indië se onlangse sagte landing op die maan se oppervlak bevraagteken. Op 23 Augustus het Indië se Chandrayaan-3 suksesvol naby die suidpool van die maan geland, maar Ouyang het kommer uitgespreek oor die uitbeelding van hierdie prestasie.

Ouyang voer aan dat die landingsplek van die Chandrayaan-3 nie naby die maan-suidpool was soos beweer word nie. Hy meld dat die akkurate koördinate vir die maan-suidpool tussen 88.5 en 90 grade lê, terwyl Chandrayaan-3 op 69 grade suidbreedte geland het, wat 619 kilometer van die poolgebied af is. Volgens hom is dit verkeerd om dit as 'n landing naby die maan-suidpool te bestempel.

Richard de Grijs, 'n professor aan die Macquarie Universiteit, stem saam met Ouyang se beoordeling en sê dat Chandrayaan-3 buite die maan-suidpoolgebied geland het. NASA definieer die hele poolgebied as van 80 tot 90 grade suid, en onder hierdie definisie het Chandrayaan-3 nie in die poolgebied geland nie, alhoewel dit 'n hoër breedtegraad as vorige missies behaal het.

Ouyang vergelyk ook Indië se ruimteverkenningsvermoë met dié van China, en beklemtoon China se vooruitgang in die stuur van wentelbane en landingsvliegtuie direk na die Aarde-Maan-oordragbaan. Hy voer aan dat Indië beperkings het in sy lanseervoertuigkapasiteit, wat hom verhoed om dieselfde prestasie te behaal.

Ten spyte van hierdie kritiek, is dit die moeite werd om erkenning te gee aan Indië se prestasie om verder as enige ander ruimtetuig te waag en Rusland, die Verenigde State en selfs China self te oortref. Rusland se onlangse maansending, Luna-25, het in 'n ongeluk geëindig, terwyl China en die VSA ook belangstelling getoon het om die maan-suidpool te verken.

Ten slotte, hoewel daar twyfel bestaan ​​oor die akkuraatheid van Indië se landing naby die maan-suidpool, is dit steeds 'n indrukwekkende prestasie in ruimteverkenning.

